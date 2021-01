FRÉSK : une ressource pour les parents et les enseignants fransaskois sur le web

L’intention première est pour les enseignants, mais on retrouve aussi des ressources pour la petite enfance, donc pour toutes les personnes dans les centres éducatifs, et aussi les parents , explique Isabelle Blanchard, coordonnatrice du FRÉSK, en entrevue à Point du jour.

Selon elle, certaines de ces ressources sont disponibles depuis longtemps, mais les enseignants ne sont peut-être pas tous au courant des ressources qui s’offrent à eux . Ce site sert donc à promouvoir ces outils dont ils disposent.

Les organismes qui participent incluent notamment la Troupe du Jour, la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan, l’Association des parents fransaskois, ainsi que la Société historique de la Saskatchewan.

À écouter : Isabelle Blanchard à l’antenne de Point du Jour avec Elsie Miclisse

La coordonnatrice souligne que le FRÉSK existe déjà sous forme de catalogue depuis quelques années, mais souvent un catalogue peut terminer sur une tablette et on y touche plus vraiment .

C’était donc une des raisons pour lesquelles on voulait passer au numérique , soutient-elle.

Autre raison de ce changement : un format numérique est plus facile à modifier au fur et à mesure.

Le site web était en construction depuis environ deux ans.

Aujourd'hui, on lance le site web officiellement, mais c’est sûr qu'il va toujours grandir et il va y avoir des ressources qui vont s’y ajouter. Isabelle Blanchard, coordonnatrice du FRÉSK