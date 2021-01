219 médecins albertains réclament la vaccination des employés des unités de COVID-19

Nassima Way

Nassima Way

Ils font cette requête, car plus de 80 % des malades atteints de la COVID-19 sont traités dans ces unités, alors que les autres sont soignés dans celles des soins intensifs.

Nous avons besoin d’une vaccination prioritaire pour assurer la sécurité des personnes qui travaillent dans ces unités afin d’empêcher la propagation de cette maladie virulente dans les hôpitaux et la communauté , lit-on dans la lettre.

La première phase de la campagne de vaccination a réparti la vaccination du personnel en santé en trois étapes.

Or, les employés des unités de la COVID-19 et des salles d'opération, ainsi que ceux de la médecine générale et chirurgicale seront vaccinés lors de la troisième étape qui commencera en février.

La vaccination des employés en soins intensifs a débuté lors de la première étape en décembre. La seconde étape, qui a commencé au début du mois, inclut les employés aux services des urgences.

