COVID-19 : six nouveaux cas en Gaspésie

La Gaspésie enregistre mercredi six nouveaux cas de COVID-19, dont trois dans la MRC de Rocher-Percé.

Les trois autres cas sont répartis dans les MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, de Bonaventure et de la Côte-de-Gaspé.



Nombre de cas par MRC : Avignon : 391 (+1)

Bonaventure : 376 (+1)

Rocher-Percé : 407 (+3)

Côte-de-Gaspé : 413 (+1)

Haute-Gaspésie : 37

Îles-de-la-Madeleine : 33

La région compte actuellement 87 cas actifs du virus, et 6 personnes sont présentement hospitalisées en raison de la maladie, soit une de plus que mardi.

De son côté, le Bas-Saint-Laurent rapporte mercredi 15 nouveaux cas du virus, mais aucun dans les MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie et de La Matapédia.

Au Québec, la santé publique fait état de 2641 nouveaux cas de COVID-19 et de 47 décès supplémentaires.

Début de la vaccination en Haute-Gaspésie

Par ailleurs, après le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle, où la vaccination doit se poursuivre jusqu'à la fin de semaine, c'est au tour du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Cap-Chat de recevoir cette semaine des doses du vaccin de Pfizer-BioNTech.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie indique que les résidents et le personnel du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Cap-Chat seront parmi les premières personnes à recevoir le vaccin en Haute-Gaspésie, avec les proches aidants qui répondent aux critères établis par Québec.