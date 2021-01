COVID-19 : 47 décès de plus et 2641 nouveaux cas au Québec

La santé publique fait également état de 47 nouveaux décès, ce qui porte à 8488 le bilan total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février dernier.

Parmi ces nouveaux décès, 13 sont survenus dans les 24 dernières heures, 28 entre le 30 décembre et le 4 janvier, 5 avant le 30 décembre et 1 décès à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a, quant à lui, augmenté de 76 par rapport aux données de la veille, pour un total de 1393 patients alités en raison de la COVID-19.

De ce nombre, 202­ personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 8 de plus que la veille.

Les efforts de dépistage se poursuivent dans toute la province, où 31 470, tests avaient été effectués en date du 4 janvier.

Cela porte à 5 043 270 le nombre total des prélèvements effectués au Québec depuis le début de la pandémie.

Mardi, 6221 doses de vaccin ont été administrées au Québec, pour un total de 38 984 depuis le début de la campagne de vaccination, le 14 décembre dernier.

Dans l'attente d'un nouveau confinement

Alors que le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter dans la province et que les mesures en place n'arrivent pas à contenir l'expansion du coronavirus dans la province, le premier ministre du Québec, François Legault doit annoncer l'imposition de mesures de confinement strictes et possiblement d'un couvre-feu à 17 h cet après-midi.

D'après nos informations, ces mesures seraient maintenues au moins jusqu'au 8 février prochain.

Mercredi matin, le gouvernement Legault a par ailleurs annulé jusqu'à nouvel ordre toutes les activités publiques en présentiel de ses ministres et de ses députés à l'exception des conférences de presse touchant la pandémie de COVID-19.

La contagion toujours élevée dans les zones urbaines

Comme c'est la cas depuis plusieurs semaines maintenant, c'est à Laval et Montréal que la maladie progresse le plus rapidement. À Laval, le taux de cas actifs par tranche de 100 000 habitants est passé à 498,5, soit le plus élevé dans toute la province.

Vient ensuite Montréal avec un taux de 421,9 cas actifs par 100 000 personnes, suivie de la Capitale-Nationale qui affiche un taux de 296,8.

Lanaudière et la Montérégie suivent avec des taux respectifs de 286,5 et 266,5 cas actifs par 100 000 habitants.