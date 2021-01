Une femme arrêtée pour usage abusif du 911 à la veille du Jour de l'An

La femme âgée de 46 ans est soupçonnée d'avoir appelé au central téléphonique 911 six fois pour des raisons non urgentes.

La résidente de Cambridge a d'abord reçu une contravention de la GRC après le deuxième appel au 911, le 31 décembre. Elle a continué à composer le 911 et a ensuite été arrêtée pour mettre fin à l'infraction.

L'amende pour une utilisation abusive du 911 en Nouvelle-Écosse est de 697,50 $.

La GRC signale que la veille du Jour de l'An est généralement une nuit très chargée pour les premiers intervenants et qu'à chaque fois qu'on appelle le 911 sans qu'il y ait urgence, on met potentiellement la vie de quelqu'un en danger. Chaque appel non urgent nécessite l'intervention des opérateurs du 911 et chaque seconde compte dans les situations d'urgence.