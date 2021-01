Le Collège d’Alma s’apprête à accueillir une cohorte d’étudiants étrangers

La plupart de ces étudiants sont des Français. Plusieurs ont amorcé leur formation à distance cet automne. Après avoir rempli les papiers administratifs et les demandes de toutes sortes, l’heure du déménagement en sol québécois a finalement sonné.

Le Collège a nolisé quelques autobus pour aller les chercher à l’aéroport de Montréal tout en respectant les règles de distanciation. Les nouveaux arrivants devront se soumettre à une quarantaine de 14 jours à leur arrivée dans la région.

On va s’occuper de faire leur première épicerie, s’assurer qu’ils ne manquent de rien dans les premières journées, explique le porte-parole du Collège, Frédéric Tremblay. On leur assigne chacun un intervenant à qui se référer chaque jour pour n’importe quoi et on s’assure de les garder occupés pendant ces 14 jours.

Des 5 à 7 sont prévus, de même que des activités pour mieux connaître leur terre d’adoption, mais toujours en mode virtuel.

Un obstacle important

La difficulté de trouver des biens non essentiels est un défi de taille pour qu’ils s’installent convenablement. La fermeture de la plupart des commerces fait en sorte que trouver des fournitures aussi simples que des draps ou une coutellerie s’avère une tâche complexe. Sans parler des vêtements d’hiver. D’ailleurs, le Collège lance un appel à la générosité des citoyens.

Manteaux, mitaines, bottes, habits de neige, foulards, on prend tout pour faire en sorte que, pendant leur période d’arrivée, nos étudiants internationaux ne manquent de rien. François Tremblay, conseiller en communications, Collège d'Alma

Ceux qui peuvent faire des dons de biens ou de vêtements peuvent se présenter au Collège où ils seront dirigés vers les responsables du service aux étudiants.