Les résidents de deux autres CHSLD de la Capitale-Nationale vaccinés dès demain

Les premiers sur la liste sont ceux qui résident au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, et aux Jardins du Haut Saint-Laurent, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Certains résidents y recevront leurs précieuses doses du vaccin Moderna dès demain.

La vaccination sera chapeautée par des équipes mobiles du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ces équipes, au nombre de cinq, accompagneront chacun des CHSLD dans la vaccination des résidents (expertise et coaching) , confirme Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, à Québec Photo : Radio-Canada

D'autres livraisons à venir

D'autres livraisons du vaccin Moderna sont attendues sur une base régulière pour les prochaines semaines. Les doses seront ensuite acheminées vers d'autres établissements de la grande région de Québec, de Portneuf et Charlevoix.

L'opération vaccination dans la Capitale-Nationale se passe bien et la fine planification fait en sorte que nous pouvons garantir une cadence élevée , ajoute Mélanie Otis.

Gisèle Lévesque est devenue la première Canadienne vaccinée contre la COVID-19, au CHSLD Saint-Antoine. Photo : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Fin de la campagne au CHSLD Saint-Antoine

Entre-temps, la vaccination des travailleurs des centres hospitaliers du CHU de Québec, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), des CHSLD ainsi que des proches aidants se poursuit.

Nos équipes sont à pied d'oeuvre pour vacciner le plus de gens possible, selon les directives de priorisation des travailleurs de la santé et des clientèles émises pour le gouvernement , souligne Mélanie Otis.

La campagne de vaccination auprès des travailleurs du CHSLD Saint-Antoine se termine par ailleurs officiellement ce soir. Les résidents ont pour leur part tous reçu leurs doses depuis la mi-décembre.

Dans le cas du CHSLD Saint-Antoine, le vaccin Pfizer-BioNTech est utilisé. D'autres livraisons en provenance de cette entreprise sont attendues au cours des prochaines semaines, selon le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Rappelons que l’efficacité de la première dose des vaccins Moderna et Pfizer est estimée à plus de 90 %, 14 jours après son administration.

La deuxième dose permet pour sa part surtout d’assurer une protection à long terme contre le virus.

Plus de détails à venir