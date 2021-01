Le vaccin de Moderna contre la COVID-19 est arrivé en Outaouais

Ce sont environ 500 doses qui ont été reçues et qui seront administrées dès mercredi.

Comme le vaccin Moderna peut être déplacé, ces doses seront administrées à des résidents de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée en milieu rural et en milieu urbain , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Une équipe mobile de vaccination sera déployée dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée pour vacciner les résidents.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux mentionne la décision du Comité sur l’immunisation du Québec de l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ) qui recommande d’administrer une première dose de vaccin aux plus de personnes appartement aux six premiers groupes prioritaires possible.

Lorsque tous ces groupes auront reçu cette première dose du vaccin et si les études d’efficacité montrent un déclin de la protection après, la première dose, la vaccination d’une 2e dose sera alors entreprise , ajoute le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Au cours des prochaines semaines, le centre intégré recevra également de façon hebdomadaire 2000 doses du vaccin de Pfizer.