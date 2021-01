Libération sous caution : Peter Nygard doit comparaître mercredi à Winnipeg

M. Nygard demande une libération sous caution pour les accusations liées à l’agression sexuelle présumée de dizaines de femmes et de filles.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté l’homme de 79 ans dans une maison de millionnaires dans le quartier Royalwood à Winnipeg, le 14 décembre.

L’arrestation était au nom du gouvernement américain en vertu d'un traité d'extradition. Peter Nygard demeure en détention.

Dans un acte d’accusation de 24 pages déposé devant le grand jury fédéral par le cabinet d'avocats du bureau du procureur des États-Unis, les autorités américaines allèguent que Peter Nygard a agressé sexuellement, drogué et/ou contraint des dizaines de victimes aux États-Unis, au Canada, aux Bahamas, et dans d'autres endroits.

Cette maison du quartier Royalwood appartient à plusieurs compagnies dirigées par un employé de Peter Nygard. La maison était sous surveillance, plusieurs jours avant l’arrestation de l’accusé. Photo : CBC / Gary Solilak

Le procureur général du Canada représente les États-Unis dans l'affaire d'extradition. En décembre, la GRCGendarmerie royale du Canada a déposé un affidavit à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba pour demander l'autorisation d'arrêter M. Nygard au nom du gouvernement américain.

Affidavit de la GRC

Dans l’affidavit, la GRCGendarmerie royale du Canada a déclaré que Peter Nygard représentait un danger, tant au Canada qu'aux États-Unis. Il pourrait s'enfuir s’il n’était pas arrêté, dit la GRCGendarmerie royale du Canada .

Je crois que Peter Nygard a démontré une tendance à ne pas se présenter au tribunal et à ne pas tenir compte des ordonnances du tribunal , déclare le sergent pour les Crimes graves et Crime organisé de la Police fédérale à la GRCGendarmerie royale du Canada , Stefane Nicolas, dans l’affidavit.

La GRCGendarmerie royale du Canada allègue que des femmes ont été agressées dans des propriétés à Winnipeg, au Lac Falcon, au Manitoba et à Toronto.

Les autorités américaines ont trouvé cette photo non datée de Peter Nygard avec une copie d'un mandat d'arrestation émis par les tribunaux américains. Elle est dans l’affidavit de Stefane Nicolas. Photo : documents de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

L’affidavit de Stefane Nicolas allègue que, pendant environ 25 ans, Peter Nygard a utilisé l’influence de son entreprise, ainsi que ses employés et ses fonds, pour recruter et utiliser des femmes et des filles pour son plaisir sexuel, pour le plaisir de ses amis et de ses associés en affaires. Les filles étaient âgées de 14 à 17 ans.

Bureau du procureur des États-Unis

Peter Nygard et d'autres personnes connues et inconnues ciblaient fréquemment les femmes et les filles mineures qui venaient de milieux économiques défavorisés, qui avaient des antécédents d'abus ou les deux , stipule l'acte d'accusation pour le grand jury du bureau du procureur des États-Unis.

Au total, 57 femmes se sont jointes à une action collective en justice, déposée à New York, accusant le magnat de la mode de viols, d’agressions sexuelles et de trafic d’êtres humains.

En août, l'affaire a été suspendue pour permettre au FBI de poursuivre son enquête criminelle sur Peter Nygard.

Le FBI exhorte toute personne qui croit avoir été victime des abus sexuels perpétrés par Peter Nygard à les contacter au 1-800-CALLFBI (1-800-225-5324).

L'accusé maintient son innocence et nie toutes les allégations. Celles-ci n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Selon les informations de Caroline Barghout