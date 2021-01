Les manufacturiers québécois redoutent un nouveau confinement

Selon Véronique Proulx, présidente et directrice générale des Manufacturiers Exportateurs du Québec, l'angoisse est bien réelle en ce moment dans le secteur industriel québécois, qui tente de trouver un terrain d'entente depuis 48 heures avec le gouvernement Legault qui s'apprête remettre le Québec en confinement.

Selon nos sources, le gouvernement Legault envisagerait de suspendre les activités de la construction et de fermer les usines et entreprises jugées non essentielles pour plusieurs semaines pour tenter de ralentir la propagation de la COVID-19 dans la province.

Pour les entreprises qui seront forcées de fermer leurs portes une deuxième fois en moins de 12 mois, cette perspective laisse entrevoir des pertes monétaires considérables, voire la faillite.

Pour les deux mois où le secteur manufacturier a été partiellement fermé au printemps dernier, les pertes ont été évaluées à 4 milliards de dollars. Véronique Proulx, présidente et directrice générale, Manufacturiers Exportateurs du Québec

Ce serait vraiment le scénario le plus catastrophique pour nos membres parce que depuis le début de la pandémie on met en place des normes de santé et sécurité très élevées. Nos sites de production sont sécuritaires, les employés ont appris à travailler aussi dans ce nouveau contexte-là , poursuit la représentante des manufacturiers et exportateurs québécois.

40 % des cas dans les usines

Le problème, cependant, c'est que 28 % des éclosions et 40 % des cas de COVID-19 émanent actuellement du secteur manufacturier et industriel, selon les statistiques de la santé publique du Québec.

Une situation que reconnaît Véronique Proulx, qui réclame des statistiques plus précises, soit par secteur d'activité parce que le secteur manufacturier n'est pas homogène , souligne-t-elle.

Selon Mme Proulx, les secteurs automatisés ou robotisés sont moins touchés, voire pas du tout, alors que d'autres secteurs, comme la transformation alimentaire, génèrent davantage de contagion en raison de la distanciation plus difficile à maintenir et de la nature des opérations. Un certain relâchement dans le respect des consignes lors des pauses et des repas est aussi soupçonné.

Ce qu'on demande au gouvernement depuis hier, c'est de faire une analyse plus précise, plus chirurgicale, pour comprendre dans quel sous-secteur on a davantage de difficulté à maîtriser la COVID pour pouvoir accompagner et mieux encadrer ces entreprises-là. Véronique Proulx, présidente et directrice générale des Manufacturiers Exportateurs du Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, doit annoncer ce soir à 17 h un train de nouvelles restrictions qui pourraient inclure l'imposition d'un couvre-feu pour tenter de contenir la pandémie en attendant que la campagne de vaccination amorcée le 14 décembre dernier commence à porter ses fruits.