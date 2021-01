Se confiner pour en finir avec les fermetures, espère la Chambre de commerce de Trois-Rivières

Tout indique que le gouvernement du Québec annoncera la fermeture de nombreux commerces et entreprises jusqu’au 8 février afin de contrer la propagation de la COVID-19. La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières espère que cela permettra de mettre fin à d’autres épisodes de confinement.

Même si ça nous inquiète, je pense qu’on n’a pas vraiment le choix , a déclaré le président de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, Jean Pellerin, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

On ne peut pas demander à nos entreprises de connaître une année 2021 comme celle qu’on vient de traverser en 2020, alors je pense qu'on n’a pas le choix d’essayer de briser une fois pour toutes cette crise-là , dit-il.

Le président de la chambre de commerce espère que ce nouvel effort donnera des résultats.

Un mois en confinement total, pour certaines entreprises, ça peut être difficile, mais je pense que ça va être moins pire que si on ne fait rien et qu’on est obligé d’étirer cela encore pendant six mois, neuf mois ou un an , explique-t-il.

Jean Pellerin croit que les entreprises sont mieux outillées pour faire face à un confinement qu’au printemps dernier. Par exemple, plusieurs ont pris un virage numérique dans la foulée de la pandémie.

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières espère que les directives du gouvernement du Québec soient claires, ce qui n’a pas toujours été le cas, affirme Jean Pellerin.

Cette fois-ci, on s’attend à ce que le message soit beaucoup plus explicatif , affirme son président.

Manque de prévisibilité déploré

Le professeur en économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frédéric Laurin, n’est pas étonné que des mesures de confinements plus sévères soient mises en place, mais il croit qu’elles auraient dû être mises en place plus tôt, alors que plusieurs personnes étaient déjà en pause pour le temps de Fêtes.

J’aurais souhaité qu’on fasse [ le confinement] à partir de Noël, parce que là, encore une fois, c’est du stop and go, on a créé des attentes, des espoirs, pour le 11 janvier , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission En direct.

Frédéric Laurin affirme que l’incertitude est mauvaise pour le secteur économique.