Le système de santé du Nouveau-Brunswick soumis à une pression sans précédent

Toute la province est passée à la phase orange du plan de rétablissement de la COVID-19 mercredi et la médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, n’écarte pas la possibilité de pousser la note.

À l’heure actuelle, 60 travailleurs de la santé sont en arrêt de travail parce qu’ils ont contracté ou côtoyé la COVID-19 : 49 du Réseau de santé Horizon, 9 du Réseau de santé Vitalité et 4 du service extra-mural.

13 cas dans un foyer de Shannex à Saint-Jean

Au foyer de soins Tucker Hall de la communauté de retraite Parkland, propriété de la compagnie Shannex, on confirme que 13 personnes, soit dix résidents et trois employés, ont contracté la maladie.

À titre de mesure de précaution, toutes les personnes résidentes de Tucker Hall sont actuellement en confinement dans leurs appartements. Le dépistage répété de toutes les personnes résidentes et du personnel de Tucker Hall aura lieu aujourd’hui , a déclaré l’entreprise Shannex, qui gère le foyer de soins de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés au complexe Tucker Hall à Saint-Jean, mercredi. Photo : Google Street View, juin 2019

Au Réseau de santé Vitalité, huit employés en isolement sont dans la zone Restigouche et un dans la zone Nord-Ouest.

Je m’attends à ce que le nombre de travailleurs de la santé en isolement augmente lui aussi et c’est ce qui m’inquiète beaucoup en ce moment. Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Le retour en phase rouge évalué

L’introduction au Canada du nouveau variant du virus SRAS-CoV-2 découvert au Royaume-Uni brouille les cartes. De plus, la hausse des activités de traçage et la logistique de la campagne de vaccination requièrent un nombre accru de travailleurs de la santé publique, dans une situation où les personnes malades et admises à l’hôpital ne font qu’augmenter.

Ce qui arrive, c’est quand on a plusieurs cas de COVID, on sait qu’il va y avoir un certain pourcentage qui va être admis à l’hôpital. Ça c'est un défi si on est déjà rendu à capacité, s’il y a déjà plusieurs travailleurs de la santé qui sont impliqués et si les situations avec les gens et les services qu’on veut offrir pour les maladies non-COVID vont être compromises , a expliqué la Dre Russell mardi soir.

Un retour à des mesures plus strictes de la phase rouge, telles que l’on a connues en mars, fait actuellement l’objet de discussions. Les critères établis pour déterminer les risques pourraient aussi être appelés à changer.

On a des discussions qu’on a tous les jours dans les hôpitaux avec des situations qui peuvent changer très vite , a-t-elle affirmé.

Les urgences à éviter autant que possible

Durant la phase orange, les urgences restent ouvertes, mais les opérations chirurgicales non urgentes sont reportées ou annulées.

Face à la pression exercée sur le système de santé, la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, demande toutefois à la population de se rendre aux urgences uniquement en cas de force majeure.

La Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité. Photo : Radio-Canada

Toutes nos urgences sont ouvertes pour les urgences médicales, en tout temps. Ce qu’on demande aux patients c’est que si ce n’est pas une urgence majeure, de consulter leur pourvoyeur de soins primaires, le 811 ou une clinique sans rendez-vous avant de se rendre à l’urgence , a-t-elle expliqué mardi matin en entrevue à La matinale.

Toutes les situations jugées non urgentes sont réévaluées chaque semaine, assure toutefois la Dre Desrosiers, qui ajoute que toutes les chirurgies et rendez-vous jugés urgents seront quant à eux maintenus.