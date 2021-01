Les élus de la Basse-Côte-Nord réclament une desserte fiable

Toutefois, la Société des traversiers du Québec (STQ) indique qu’il sera impossible d'en faire plus que 41, ce qui représente 3 voyages de moins qu'à l'habitude.

En raison d'un bris, le Bella Desgagnés, qui effectue normalement la desserte, est resté à quai pendant une période prolongée, soit de la mi-décembre à la période des Fêtes, causant ainsi du retard dans le transport de denrées vers les régions isolées de la Côte-Nord.

Le Bella Desgagnés a depuis repris du service, mais avec un seul moteur.

Dans les circonstances, il sera impossible d’effectuer plus de 41 voyages, a indiqué le président-directeur général de la STQSociété des traversiers du Québec , Stéphane Lafault, au micro de Bonjour la Côte, mercredi matin.

Le contrat qui lie la Société des traversiers du Québec et Relais Nordik comprend 41 voyages. Depuis quatre ans maintenant, la STQSociété des traversiers du Québec défraie les coûts de trois voyages additionnels pour accommoder les gens de la Basse-Côte-Nord. Cependant, dans l’état actuel du Bella Desgagnés, ce qu’on essaie de faire, c’est d'au moins honorer les 41 voyages qui les lient par contrat avec le Bella , affirme M. Lafault.

La compagnie Relais Nordik exploite la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord et de la Moyenne-Côte-Nord pour la STQSociété des traversiers du Québec .

La Basse-Côte-Nord en colère

Les élus de la Basse-Côte-Nord dénoncent cette diminution de trois voyages cette année.

Ils estiment également que le transport annuel de nourriture par avion, qui a été devancé cette année, n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de leurs populations.

Selon le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Minganie, Luc Noël, il est impossible de transporter de très grandes quantités de nourriture ou des véhicules avec les avions qui sont actuellement utilisés.

On veut que la STQSociété des traversiers du Québec s’engage à faire les 44 voyages et si elle n’est pas capable de le faire avec le Bella ou le Nordik Express, il y a toujours des avions Hercule qui pourraient être utilisés pour desservir la Basse-Côte-Nord et Anticosti. À un moment donné, quand on a des populations isolées sur un territoire, il faut prendre les moyens pour les desservir , s’exaspère le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté qui comprend l’île d’Anticosti.

Un avion de type Hercules (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le préfet Noël soutient également que les Nord-Côtiers isolés du réseau routier n’ont pas de statut particulier et qu’ils sont constamment laissés-pour-compte.

On est tanné de mendier au gouvernement et à la STQSociété des traversiers du Québec pour obtenir des services pour nos populations qui sont isolées. Luc Noël, préfet MRC Minganie

On a des besoins pour nos populations pour la durée de l’hiver et on sait qu’à un moment donné on ne peut plus naviguer. Il faut prendre les moyens pour que ces populations reçoivent les denrées qui étaient prévues , explique Luc Noël.

À l’instar de son collègue Randy Jones, préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, le préfet Noël affirme que les élus de la Basse et de la Moyenne-Côte-Nord sont très frustrés du manque de collaboration du gouvernement et de la STQSociété des traversiers du Québec .

Lundi soir, la STQSociété des traversiers du Québec annonçait le possible retour du navire le Nordik Express pour prendre le relais du Bella Desgagnés sans toutefois donner de calendrier précis. Ce navire qui a assuré la desserte jusqu'en 2013 a cependant une capacité de chargement qui correspond à moins de la moitié de celle du Bella Desgagnés.

Le Bella Desgagnés a quitté le port de Sept-Îles mercredi matin pour effectuer son 39e voyage.