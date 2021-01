La secrétaire de l’Énergie des É.-U. pourrait nuire au secteur pétrolier albertain

Le choix de Jennifer Granholm comme secrétaire de l'Énergie par le président élu des États-Unis, Joe Biden, pourrait annoncer des jours difficiles pour le secteur pétrolier albertain et le pipeline Keystone XL.

L'accent mis par le président élu et son équipe sur la réduction des émissions de CO2 posera des défis importants à l'industrie pétrolière et gazière de l'Alberta estime George Hoberg, professeur à l'École des politiques publiques et des affaires mondiales de l'Université de la Colombie-Britannique.

Jennifer Granholm est née à Vancouver et a effectué deux mandats en tant que gouverneure du Michigan. Elle fait pression pour une transition énergétique rapide.

L'énergie propre reste l'un des secteurs les plus prometteurs en termes d'emplois et de croissance économique dans le monde , a déclaré Jennifer Granholm dans un discours en décembre.

La transition vers une énergie propre est l'une des principales priorités de Joe Biden. Il vise à atteindre des émissions zéro d'ici 2050, un objectif partagé par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau au Canada.

[Jennifer Granholm] a été une adversaire acharnée de Keystone XL. Ce ne sera donc pas bon pour le secteur pétrolier albertain.

Il y a vraiment un conflit majeur entre les priorités du gouvernement de Jason Kenney et la nouvelle administration de Joe Biden. Et l'une de ces instances a beaucoup plus de pouvoir sur le marché. George Hoberg, Université de la Colombie-Britannique

L'ancienne ministre néo-démocrate de l'Énergie de l’Alberta, Marg McCuaig-Boyd, se dit préoccupée par la menace imminente qui pèse sur Keystone XL. Elle a néanmoins confiance que le Canada sera en mesure de faire valoir les avantages économiques du projet auprès de l'équipe de Joe Biden.

Pas de pouvoir de décision

Malgré son nom, la responsabilité première du département de l'Énergie est de s'assurer que l'arsenal nucléaire américain est en bon état de marche.

Jennifer Granholm ne sera pas directement appelée à participer aux décisions relatives aux pipelines, mais ses antécédents et sa position sur les questions environnementales envoient un message sur les plans de l'administration américaine de favoriser une transition vers l'énergie verte.

La secrétaire américaine à l'Intérieure choisie par Joe Biden, Deb Haaland, est la personne qui aura le principal mot à dire dans l'approbation des projets de pipelines. Or, Deb Haaland, est devenue célèbre pour son opposition farouche au pipeline Dakota Access.

De plus, le nouvel envoyé spécial du président élu pour le climat, John Kerry, est celui qui, en 2015, a annoncé que le projet du pipeline Keystone était incompatible avec les objectifs de l'administration de Barack Obama.

Joe Biden pourrait à nouveau mettre le projet en veilleuse ou le faire disparaître complètement.

Un processus chaotique pour Keystone XL

Le projet de construction du pipeline Keystone XL a été annulé il y a cinq ans par l'administration de Barack Obama, puis a été ressuscité par Donald Trump en 2017.

La construction du projet a commencé en Alberta l'été dernier, mais a été fortement ralentie par des contestations judiciaires de la part de propriétaires terriens et d'écologistes.

Le gouvernement albertain a investi 1,5 milliards de dollars dans le gazoduc l'année dernière et a promis 6 milliards de dollars supplémentaires en garanties de prêts en 2021. Le premier ministre Jason Kenney dit qu'il reste optimiste quant à l'avenir du projet.

Nous travaillons avec de nombreuses personnes aux États-Unis qui soutiennent ce projet, y compris de nombreux membres du Parti démocrate , a déclaré Jason Kenney en octobre.

Cela enverrait un message très, très négatif, si une future administration américaine devait annuler un projet qui appartient en partie au gouvernement canadien. Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il soutenait le projet et qu'il essaierait de faire valoir le pipeline auprès de la nouvelle administration américaine.

À l'heure actuelle, 98 % des exportations de pétrole du Canada sont destinées aux États-Unis, selon le ministère fédéral des Ressources naturelles, et les sables bitumineux représentent 97 % des réserves pétrolières du Canada.

George Hoberg pense que les fonctionnaires fédéraux vont se concentrer sur les points communs avec les États-Unis, tels que l'hydroélectricité, les véhicules électriques et les objectifs zéro émission, ce qui n'aidera pas le secteur albertain du pétrole et du gaz, qui est en difficulté.