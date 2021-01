Les ventes et le prix des maisons ont bondi à Toronto en décembre

Quelque 7180 maisons et condominiums ont été vendus le mois dernier, indique la Toronto Regional Real Estate Board (TRREB).

Le prix moyen d'une propriété en décembre dans la région de Toronto était d'un peu plus de 932 000 $, soit une hausse de 11,2 % comparativement à décembre 2019, selon TRREBToronto Regional Real Estate Board .

La croissance des prix a été particulièrement élevée dans le secteur des résidences unifamiliales, et ce, en banlieue de Toronto. En revanche, le marché des condominiums dans la Ville Reine a affiché un léger recul en décembre (-4,7 %).

Durant l'ensemble de l'année 2020, 95 000 propriétés ont été vendues dans le Grand Toronto, ce qui en fait la troisième meilleure année de l'histoire, selon TRREBToronto Regional Real Estate Board .

Le prix de vente moyen en 2020 a été de 929 699 $ comparativement à 819 279 $ en 2019.

Après un ralentissement marqué du marché immobilier au printemps, les ventes ont rebondi fortement durant l'été et l'automne.

Un fort regain dans plusieurs secteurs de l'économie, des coûts d'emprunt très bas et la plus grande utilisation de la technologie pour des visites virtuelles des propriétés ont alimenté et soutenu ce rebond du marché immobilier , explique la présidente de TRREBToronto Regional Real Estate Board , Lisa Patel.

L'analyste Jason Mercer de la chambre immobilière précise toutefois qu'il y a eu une dichotomie en 2020 entre le marché des résidences unifamiliales et celui des condominiums. L'offre limitée de maisons a mené à des surenchères, alors que le grand nombre de condominiums mis en vente a contribué à une baisse des prix dans ce secteur.