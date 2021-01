Blaine Higgs demande au fédéral d'accélérer la livraison des vaccins

Alors que le premier ministre Justin Trudeau s’exaspère de la « lenteur » des provinces à administrer les vaccins contre la COVID-19, son homologue du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, réclame un approvisionnement plus rapide des doses dans sa province.

En plus de tout ce que nous faisons pour protéger les Néo-Brunswickois dans la province, nous faisons pression auprès du gouvernement fédéral pour qu’on nous livre plus de vaccins contre la COVID-19. Nous sommes prêts à recevoir ces vaccins, et à les administrer dès que nous les aurons , a déclaré le premier ministre Blaine Higgs, mardi après-midi.

Le Nouveau-Brunswick a reçu 8250 vaccins jusqu’à présent depuis la première livraison du 14 décembre. Une nouvelle livraison de 6500 doses est prévue pour la semaine du 11 janvier.

Ce rythme d’un peu plus de 3500 doses par semaine, largement en deçà des capacités de vaccination de la province, compromet certaines prévisions plus optimistes, d’après Blaine Higgs.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick affirme être capable de vacciner 450 000 Néo-Brunswickois d’ici le début du mois de mars.

Avec l’approvisionnement actuel dans notre province, nous ne réussirons pas à vacciner notre population avant le début de l’été ou la fin du printemps, alors que nous pourrions le faire tellement plus vite! À vrai dire, nous pourrions avoir terminé en l'espace de 10 semaines , a-t-il affirmé.

Nous avons la capacité de vacciner au moins 45 000 personnes par semaine. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Ottawa a distribué jusqu’ici 424 050 doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna, les deux seuls approuvés par Santé Canada, mais 155 427 doses seulement ont été administrées par les provinces, selon les données les plus récentes disponibles mercredi matin.

À découvrir : la vaccination des Canadiens en temps réel

Le Nouveau-Brunswick aura, d’ici la fin de la journée mercredi, injecté plus de 4105 des 8250 doses de vaccin contre la COVID-19 qu’il a à sa disposition jusqu’à présent.

En ayant utilisé tout près de la moitié des doses reçues, contrairement à d’autres provinces qui en ont utilisé près du tiers, le Nouveau-Brunswick se trouve ainsi en tête de file en Atlantique pour la rapidité de sa vaccination. À l’échelle du pays, seuls l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec font meilleure figure.

Lors de la plus récente campagne massive de vaccination, celle contre la grippe A (H1N1), le Nouveau-Brunswick avait réussi à vacciner 60 % de sa population en l’espace de quelques semaines. La province s’est classée au deuxième rang au pays après Terre-Neuve-et-Labrador (66 %).