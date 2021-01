Démission d'un membre du conseil ontarien sur la COVID-19 après un voyage dans le sud

Le Dr Tom Stewart est répertorié comme membre de la table de commandement souvent mentionnée par le premier ministre Doug Ford lors de ses séances d’information aux médias.

Le groupe se compose d'experts scientifiques et de chefs de file du système de santé qui évaluent et élaborent des rapports sur les nouvelles données probantes pertinentes à la pandémie, afin d'éclairer la réponse de l'exécutif ontarien.

Le ministère de la Santé a confirmé la démission à CBC News dans un communiqué par courriel mardi soir.

Helen Angus, sous-ministre de la Santé de l'Ontario, a accepté la démission du Dr Tom Stewart de la table de coordination de la santé, de la table de consultation scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario et de la table du système de gestion des incidents de soins de longue durée , lit-on dans la déclaration du ministère.

La population de l'Ontario a fait d'innombrables sacrifices pendant la pandémie et il demeure extrêmement important que tout le monde continue de suivre les conseils de santé publique. Nous avons tous un rôle à jouer pour arrêter la propagation de la COVID-19. Ministère de la Santé de l'Ontario

PDG de deux réseaux hospitaliers et médicaux

Le Dr Stewart est également PDG du Système de santé Saint-Joseph, qui regroupe six institutions hospitalières et de soins de longue durée différentes dans le Sud de l'Ontario, ainsi occupe la même fonction au Système de santé Niagara.

Patrick Moore, le préposé principal aux affaires publiques à Saint-Joseph, a déclaré à CBC News par courriel que le Dr Tom Stewart était en vacances approuvées du vendredi 18 décembre au mardi.

Je regrette ce voyage non essentiel et je suis désolé , lit-on dans une citation attribuée au Dr Stewart. Tout le monde devrait éviter les voyages non essentiels maintenant, moi y compris.

En tant que leader du système de santé, mes actions ne reflètent en aucun cas le dévouement et l'engagement inlassables du personnel du Système de santé Saint-Joseph, qui continue de vivre l'héritage de notre organisation chaque jour. Propos attribués au Dr Tom Stewart, dans un courriel du Système de santé Saint-Joseph

On ne sait pas qui a approuvé les vacances et pourquoi le Dr Stewart a été autorisé à quitter le pays. On ne sait pas non plus combien de ses jours de vacances ont été passés en République dominicaine et s'il est retourné au Canada.

Patrick Moore a déclaré que le PDG s'isolerait chez lui pendant deux semaines. Tom Stewart occupe ce poste depuis le 1er août 2018.

Saint-Joseph comprend six organisations membres différentes avec plusieurs sites, notamment: Saint-Joseph Healthcare Hamilton, l'Hôpital général St. Mary's à Kitchener, le Centre de santé Saint-Joseph à Guelph, la Maison de santé Saint-Joseph, le Centre Saint-Joseph Lifecare à Brantford et la Villa Saint-Joseph à Dundas.

La Villa Saint-Joseph affronte une épidémie de COVID-19 depuis le 20 novembre.

Elle a enregistré 55 infections et 8 décès. Il y a eu une éclosion à l'échelle de l'établissement à l'Hôpital général du Grand Niagara après que plus de 100 personnes ont été testées positives à la COVID-19. Le site de St. Catharines General a également déclaré une éclosion.

Le séjour d'agrément du Dr Stewart fait suite à un certain nombre de politiciens, dont le député conservateur de Hamilton, David Sweet, qui sont partis en vacances à l'étranger pendant que l'Ontario entrait dans un confinement provincial et que les infections et les décès se poursuivaient pendant la pandémie.

Mardi, Hamilton et Niagara ont signalé mardi 289 nouveaux cas de COVID-19.

Les syndicats déçus par les vacances sous les Tropiques du PDG

Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario, s'est dit déçu d'apprendre les vacances.

Les personnes en position de leadership doivent faire preuve de leadership , a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique mardi soir.

Vous espérez qu'une personne occupant un poste de direction dans un grand système hospitalier comprendrait qu'il est important non seulement de respecter les ordonnances sanitaires, mais aussi d'être perçue comme les respectant, car vous penseriez que vous comprenez beaucoup plus en profondeur pourquoi ces ordonnances en place.

Un comportement irresponsable

Morgan Hoffarth, président de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, a déclaré que le choix de Stewart était irresponsable .

Nous travaillons sans relâche jour après jour, a-t-elle affirmé. Je travaille dans une maison de soins infirmiers qui connaît une éclosion, donc qu'on ait des travailleurs de la santé de première ligne qui soient au travail tous les jours et qui ne puissent pas prendre un jour de congé, et des dirigeants qui voyagent à l'étranger pour le plaisir ne sont pas à mon avis quelque chose auquel les gens répondront favorablement.

Lors d'un appel téléphonique mardi soir, Sharleen Stewart, présidente de SEIU Healthcare, un syndicat qui représente plus de 60 000 travailleurs de la santé de première ligne en Ontario, a déclaré qu' il ne peut y avoir un ensemble de règles pour les PDG d'hôpitaux gagnant plus d'un demi-million de dollars par an et des règles pour les travailleurs de première ligne, comme les préposés aux bénéficiaires, qui attendent toujours l'augmentation temporaire de salaire qui leur a été promise par le premier ministre en octobre dernier.

Aucun des dirigeants syndicaux n'a demandé la démission de M. Stewart de ses fonctions de PDG.

Je pense que c'est quelque chose sur lequel il doit réfléchir. Je ne suis pas un grand adepte de faire un exemple de gens qui échouent [à respecter les règles] , a déclaré le président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario.