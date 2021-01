Un confinement plus strict serait un « soulagement », selon un intensiviste estrien

C’est un soulagement si on peut freiner un peu les entrées à l’hôpital et le nombre de cas , explique le docteur.

Les hospitalisations continuent en effet de grimper en Estrie. Dans la région, 55 lits dédiés à la COVID sur 74 sont maintenant occupés par des personnes hospitalisées, un record depuis le début de la pandémie. Aux soins intensifs, 9 personnes sont aux soins intensifs sur une capacité de 25.

Ces nombres ne sont pas surprenants, note le Dr Poulin.

On s’attendait à ça en voyant les chiffres depuis le mois d’octobre. On s’attendait aussi que la période des Fêtes allait être un peu plus marquée par le nombre de cas , constate-t-il.

On n’a pas été surpris, mais c’est sûr que l’augmentation du nombre de cas fait craindre un peu le pire pour les semaines à venir si ça ne diminue pas, parce que 55 personnes hospitalisées, c’est quand même très lourd pour le personnel infirmier et le personnel médical. Dr Yannick Poulin, intensiviste au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Un effet domino

Une augmentation des hospitalisations n’affecte pas seulement les patients atteints de la COVID-19, remarque l’intensiviste.

Le personnel était déjà, avant la deuxième vague, la langue à terre. Il faut aller chercher des gens dans différents milieux à l’hôpital pour essayer d’aider le personnel qui a été au front depuis le début. Pour aller chercher ce personnel-là dans d’autres endroits de l’hôpital, il faut délester certaines choses comme le bloc opératoire , relate-t-il.

Certains patients voient donc leur opération être reportée ou carrément annulée.

C’est vraiment un effet domino , indique le Dr Poulin.

Il demande donc aux Estriens de respecter les mesures sanitaires qui vont être annoncées mercredi.

On essaie de toujours étirer l’élastique, et c’est un comportement qui est assez normal. [...] Il faut encore avaler, se baisser la tête et avancer, mais il n’en reste pas long , croit-il.