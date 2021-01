Si le confinement persiste, des commerçants exigent la cueillette de rue

Le gouvernement Legault devrait annoncer mercredi en fin de journée la prolongation du confinement au Québec, avec l’ajout de nouvelles mesures sanitaires. Si c’est le cas, les commerces jugés non essentiels, et fermés depuis le 25 décembre, demandent une autorisation pour vendre des produits et les remettre aux clients à bord de leur véhicule.