La COVID-19 provoque une galère financière pour certaines sociétés d'État

La COVID-19 a plongé le Centre culturel franco-manitobain dans une situation critique qui menace la survie de ses services, selon la directrice générale Ginette Lavack.

La pandémie a provoqué l'annulation de sa programmation depuis environ dix mois, ainsi qu'une chute brutale de ses revenus.

On peut garder le chauffage, on peut garder les lumières allumées, mais ça va vouloir dire d’autres restrictions par rapport à la programmation et la [possible] élimination complète [de certains éléments de la programmation] et peut-être une perte de personnel également , déplore Ginette Lavack.

L’organisme qui gère entre autres la Salle du centenaire et le Musée du Manitoba se trouve lui aussi en posture financière difficile. La Société du Centre du centenaire du Manitoba dit qu’elle a seulement pu tenir le coup grâce aux réserves financières qu’elle a accumulées depuis des années.

Or, celles-ci s’épuisent rapidement et sont insuffisantes pour assurer la survie à moyen terme des installations, selon le directeur général, Robert Olson.

Il réclame la reprise des services, pour permettre à l’organisme de tenir des concerts et de générer du revenu, ou une aide supplémentaire de la province du Manitoba, pour que le Centre du centenaire reste ouvert, après l’automne .

En raison de leur statut de société d'État, le CCFMCentre culturel franco-manitobain et le Centre du centenaire du Manitoba ne sont pas admissibles à plusieurs programmes d’urgences du gouvernement fédéral et de la province.

Le besoin de financement est urgent, selon Ginette Lavack. Le flux de trésorerie, on ne pourra plus le supporter prochainement si on n’a pas un financement d’urgence de la province du Manitoba , lance-t-elle.

De son côté, la province assure que le bureau du ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine du Manitoba travaille actuellement avec le CCFMCentre culturel franco-manitobain et le Centre du centenaire pour revoir leur situation financière.

Avec les informations de Laïssa Pamou