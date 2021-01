COVID-19 : Le gouvernement des T.N.-O. publie sa stratégie de vaccination

Les Ténois les plus à risque de problèmes de santé liés à la COVID-19 et les populations priorisées par les autorités sanitaires recevront leur première dose du vaccin de Moderna d’ici la fin janvier, selon la stratégie de vaccination des Territoires du Nord-Ouest, publiée mardi.

En conférence de presse, mardi, la première ministre, Caroline Cochrane, et la médecin hygiéniste en chef du territoire, Kami Kandola, ont dressé les grandes lignes de leur stratégie pour atteindre leur objectif de vacciner 75 % de la population des 33 collectivités ténoise d’ici la fin mars.

Le gouvernement n’a pas attendu la publication de sa stratégie pour commencer sa campagne de vaccination.

Depuis le 31 janvier, 130 résidents et membres du personnel des centres de soins de longue durée à Behchokǫ̀ et à Yellowknife ont reçu leur première dose.

Caroline Douglas a été la première résidente du foyer pour personnes âgées Jimmy Erasmus de Behchokǫ̀ a se faire vacciner, le 31 décembre. Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Selon le gouvernement, les résidents des centres pour aînés de Fort Simpson, de Fort Smith, de Hay River, d'Inuvik, et de Norman Wells devraient être vaccinés d’ici le 10 janvier.

S’en suivra entre le 11 et le 17 janvier, le déploiement d’équipes mobiles pour administrer le vaccin à l'ensemble des résidents admissibles et qui le désirent dans 11 collectivités isolées du territoire :

Colville Lake,

Jean Marie River,

Lutsël K’é,

Nahanni Butte,

Paulatuk,

Sachs Harbour,

Sambaa K’e,

Tsiigehtchic,

Ulukhaktok,

Wekweètì

et Wrigley.

L’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest a affecté et engagé 43 infirmiers et 18 spécialistes en logistique pour former ces équipes, selon le gouvernement.

Après ces 11 communautés, le gouvernement veut vacciner les populations à risques dans toutes les autres collectivités du territoire. Cette partie de la campagne devrait se dérouler du 18 au 31 janvier.

Les autorités sanitaires avertissent toutefois que ces vaccinations vont toutefois dépendre du nombre de doses disponibles du vaccin.

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest, Kami Kandola. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le territoire espère commencer la vaccination générale des Ténois dans les grands centres en mars.

Souplesse et réactivité

La stratégie du gouvernement laisse beaucoup de place à la souplesse et à l'ajout de détails au fur et à mesure que le gouvernement reçoit ses livraisons de doses du vaccin.

Ottawa s'est engagé à faire parvenir aux trois territoires assez de doses du vaccin de Moderna pour immuniser jusqu’à 75 % de la population admissible d’ici la fin mars, soit 51 000 doses pour 25 800 Ténois.

Les premières doses du vaccin de Moderna ont été entreposées dans un congélateur de l'Hôpital Stanton à Yellowknife. Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Le territoire a déjà reçu ses 7200 premières doses et compte en recevoir 7200 autres la semaine prochaine, selon Kami Kandola.

Deux autres livraisons de 7200 vaccins devraient arriver dans les trois à cinq semaines suivantes, selon elle. Une importante livraison qui permettra la vaccination de la population générale est attendue en mars.