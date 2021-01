La situation s'améliore dans les RPA malgré un nombre élevé de décès

Après avoir atteint 468 cas actifs le 6 décembre dernier, il ne reste plus que 43 cas actifs dans 11 résidences différentes. Jusqu'à maintenant, 24 RPArésidence privée pour aînés ont été touchées dans la région. C'est donc dire que 13 d'entre elles ont été retirées des compilations quotidiennes fournies par Québec, car elles ne comptent plus de cas actifs.

Selon ces données, il n'y a eu que deux nouveaux cas rapportés dans les bilans de lundi et mardi.

À titre de comparaison, la baisse des cas actifs est beaucoup plus marquée dans les RPArésidence privée pour aînés que dans la population en général. Il y a eu jusqu'à 1352 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un sommet atteint le 16 novembre. Ce nombre était de 587 mardi.

Beaucoup de décès

Malgré la statistique encourageante des cas actifs en baisse, au final, le nombre de décès est assez élevé avec un total de 68 personnes qui ont succombé des suites de la COVID-19, dont 17 au Manoir Champlain, au centre-ville de Chicoutimi.

C'est d'ailleurs cet endroit qui a connu le plus grand nombre d'infections avec 151 résidents touchés le 6 décembre. Il ne restait mardi que huit cas actifs. Au total, selon les chiffres publiés par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en ajoutant les membres du personnel, le nombre d'infections a atteint 275. Actuellement, c'est la Maison du Bel-Âge, à Dolbeau-Mistassini, qui compte le plus de résidents atteints avec 15.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean affiche 200 décès liés à la COVID-19 au cours de la deuxième vague. Rappelons que les RPArésidence privée pour aînés avaient été épargnées lors de la première vague au printemps.