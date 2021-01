Victoria a en main un autre rapport sur les coûts de construction du Site C

Un rapport indépendant sur les coûts de construction du barrage hydroélectrique du Site C dans le nord-est de la Colombie-Britannique a été remis au gouvernement Horgan à la fin de l'année, mais n'a pas encore été rendu public.

Le projet du Site C suscite depuis très longtemps les passions des Britanno-Colombiens, groupes d'intérêts, experts et politiciens, qui demeurent divisés quant à l'avenir du barrage hydroélectrique.

Le bureau du ministre provincial de l'Énergie confirme avoir reçu le rapport à la fin décembre, mais veut prendre le temps de l'étudier et de le présenter au Cabinet avant de le rendre public.

Le gouvernement affirme que 5,99 milliards de dollars ont été dépensés jusqu'à présent pour le projet Site C et que 2,6 milliards de dollars ont déjà été engagés pour des ententes et des contrats signés.

Jusqu'à neuf grues sont nécessaires à construction de la centrale et des conduites forcées du Site C. Photo : BC Hydro

Transparence

La chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, demande que ce rapport soit rendu public le plus tôt possible. C'est un processus qui est trop secret et il n'y a pas assez d'informations publiques , estime-t-elle.

Les décisions sont prises en secret. On a besoin d'un changement. Sonia Furstenau, chef du Parti vert de la C.-B.

Aller de l'avant avec la construction du barrage hydroélectrique Site C dans le nord-est de la Colombie-Britannique n'a aucun sens , affirme Jean-Thomas Bernard, professeur invité au département de science économique de l'Université d'Ottawa.

L'économiste affirme que beaucoup pensent aux 6 milliards de dollars déjà dépensés, mais que la question n'est pas : est-ce qu'on a pris la bonne décision de dépenser ces milliards-là ? Aujourd'hui, ils font partie de ce qu'on appelle des coûts irrécupérables, explique M. Bernard. Il faut donc plutôt penser : ''est-ce que ça vaut la peine de continuer?''

Selon les estimations des coûts prévus pour compléter le projet, le professeur Bernard est d'avis qu'il n'est pas rentable.

Je crois qu'on a estimé ça à 12 ou 13 milliards, ça fait deux fois plus élevé que ce qui a été dépensé pour La Romaine au Québec, un projet qui a quand même une capacité plus élevée que le Site C en Colombie-Britannique. Jean-Thomas Bernard, économiste, Université d'Ottawa

L'économiste, la chef du Parti vert et plusieurs environnementalistes s'entendent pour dire qu'il y a beaucoup d'autres façons de répondre à la demande énergétique à moindre coût et avec moins d'impacts sur l'environnement, par exemple avec de l'énergie éolienne ou solaire. Un rapport de la Commission des services publics de la Colombie-Britannique, dévoilé en 2017, faisait mention de ces alternatives énergétiques.

Fin septembre, en pleine campagne électorale, plusieurs environnementalistes, scientifiques et leaders autochtones ont adressé une lettre ouverte au premier ministre britanno-colombien John Horgan pour faire entendre leur opposition au projet.

Le nouveau pont Halfway River pour le nouveau tracé de la route 29, car certaines parties du tracé actuel seront submergées une fois le barrage en place. Photo : BC Hydro

Aller de l'avant

D'autres communautés autochtones, l'industrie énergétique et certains experts appuient le projet du Site C.

John Richards, économiste à l'Université Simon Fraser, a longuement étudié la question et conclut que le projet Site C sera rentable si son coût ne dépasse pas 17 milliards de dollars. Il ajoute que selon toutes les estimations, les coûts ne devraient pas aller au-delà de cette somme.

John Richards précise que si le projet est annulé, il faudra dépenser au moins 2 milliards de dollars pour fermer le site et remettre en état la vallée de la rivière Peace.

Même si le rapport indépendant n'a pas encore été rendu public, certains pensent que les coûts de la construction du barrage pourraient atteindre 15 milliards de dollars, bien plus que les 8,775 milliards de dollars prévus en 2014 lors de l'approbation du projet par le gouvernement de Christy Clark.

C'est aussi 5 milliards de plus que les 10 milliards de dollars prévus lorsque le gouvernement de John Horgan a décidé d'aller de l'avant avec le projet à la fin 2017.