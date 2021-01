COVID-19 : 428 nouveaux cas et 8 décès en Colombie-Britannique

Au total, la province compte 6472 cas actifs, ce qui constitue une légère baisse par rapport à lundi. De ce nombre, 367 personnes nécessitent une hospitalisation, dont 77 aux soins intensifs.

Plus de la moitié des nouveaux cas se trouvent dans la région de la vallée du Fraser.

Une alerte publique a également été envoyée dans la région de Revelstoke où la transmission communautaire et les nouveaux cas de COVID-19 ont augmenté de façon significative ces derniers jours.

La régie de la santé de l’Intérieur compte 61 nouvelles infections mardi.

L’alerte est une mise en garde pour nous tous de continuer à suivre les directives de la santé publique et ses restrictions , écrivent la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, dans un communiqué.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 28 209 doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ont été administrées en Colombie-Britannique.

Si l’attention est portée sur la partie de la population considérée comme étant la priorité pour la vaccination, à mesure que de nouveaux vaccins seront approuvés et que plus de doses arriveront, nous incorporerons ces doses additionnelles dans notre distribution pour nous assurer que le plus de personnes possible sont immunisées , indiquent les autorités de la santé.

Plusieurs éclosions ont été enregistrées un peu partout dans la province dont l’une au service de cardiologie de l’Hôpital Saint-Paul de Vancouver. Le service n’accepte plus de nouvelles admissions et a suspendu ses transferts de patients.

À Prince Rupert, une éclosion a été déclarée au service de réhabilitation de l’Hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique où un cas de COVID-19 y a été décelé. Il s’agit de la troisième éclosion dans cet établissement.

Jusqu’à maintenant, l’éclosion à l’unité de médecine interne, déclarée le 29 décembre, a infecté 10 patients et 11 travailleurs de la santé en plus de coûter la vie à une personne.

À la station de ski Big White, près de Kelowna, 25 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en lien avec l’éclosion de la mi-décembre, ce qui porte le nombre total de cas à 136. De ce nombre, 27 cas demeurent actifs.