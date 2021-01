Élèves, parents et enseignants en attente de la conférence de presse de Legault

Le défi imposé par l’école à la maison, auquel font face de nombreuses familles en raison de la pandémie de COVID-19, pourrait perdurer dans le temps. S’il s’agit d’un casse-tête pour bien des parents, les élèves du primaire et du secondaire se trouvent confrontés aux hauts et aux bas de l’enseignement en ligne.

Laurence Beaudin doit terminer une année préparatoire avant d'amorcer son secondaire à l’école Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord. Laurence et sa mère attendent impatiemment l'annonce du premier ministre François Legault et des autorités de santé publique, attendue mercredi à 17 h, car l'école à la maison représente, pour elles, un tour de force.

L'école à la maison, c'est un peu difficile parce qu’avec le travail aussi à la maison dans un 4 1/2, on n’a pas vraiment de zone adéquate pour ça. C'est un peu difficile aussi parce que ma fille a des problèmes d'apprentissage. Moi je suis décoratrice, pas professeure , pointe Julie Martin, maman de Laurence.

L’enseignement en classe requiert toute la concentration de Laurence Beaudin, qui prend des médicaments pour améliorer celle-ci. Elle doit donc redoubler d’efforts pour les cours en ligne. L’absence de contacts sociaux peut aussi peser très lourd.

J'ai hâte de voir mes amis. Enfermée dans l'appart, je trouve ça dur parce qu’à un moment donné, on a fait le tour de pas mal tout ce qu'on peut faire. Laurence Beaudin, élève, école secondaire Charles-Gravel

En congé pour les enfants

Frédérike Simard et son conjoint ont pris congé du travail cette semaine pour être en mesure d'assister leurs enfants avec les cours à distance. Lorsqu’ils sont au boulot, le rattrapage se fait en soirée. La motivation est toutefois difficile à maintenir pour Cédric et Alexya, âgés de cinq et six ans.

Pour ce qui est de notre famille, les enfants la technologie ça ne les intéresse pas du tout. Ils sont toujours à l'extérieur. Quand on leur dit : "viens écouter ton professeur, elle va être là pendant 30 minutes dans ton écran, ça ne leur tente pas" , raconte Frédérike Simard, qui demeure cependant mitigée quant à son désir de voir les écoles rouvrir ou non.

Des profs dans l'incertitude

À 24 heures de l’annonce gouvernementale, le stress monte d’un cran chez les enseignants qui se trouvent toujours dans le néant.

On comprend l'urgence et tout ça. Mais on se ramasse dans une situation ou l'enseignant n'est pas en possession de tous les paramètres de sa profession. Parce qu’après ça, ils ont un service à rendre et la population s'attend à un bon service et les profs veulent le donner ce bon service-là , croit le président du Syndicat de l’enseignement du Saguenay, Jean-François Boivin.

D'après le reportage de Gabrielle Morissette