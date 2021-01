Un temps des Fêtes encourageant pour les restaurateurs trifluviens

Au Poivre Noir, il fallait réserver son repas pour emporter à Noël et au Nouvel An. Les demandes se sont multipliées, au point tel que la direction a dû se résigner à arrêter de prendre les commandes et afficher complet.

Le Castel 1954 proposait un repas 20 services pour les Fêtes. Une expérience concluante qui a aussi permis de vendre plus de 125 forfaits découverte.

Au Brasier 1908, la direction a décidé de cuisiner des produits locaux, livrés avec des bières et des vins de la région.

La commande de prêt à emporter a fonctionné à plein et nous, on a lancé des paniers déjeuner et des paniers découverte. On a été en rupture de stock, les gens voulaient goûter le réconfort à la maison , explique l'un des copropriétaires, Yves Beaudoin.

D'autres paniers gourmets, en collaboration avec des entreprises régionales seront disponibles pour la Saint-Valentin.

Comme la très grande majorité des restaurants de Trois-Rivières, l'entreprise familiale avait conclu une entente de service avec UBER EATS. Bien que simple et efficace, le service remplissait les poches d'une multinationale américaine. Le restaurant a rappelé ses serveurs pour leur offrir un nouveau rôle.

Ce sont nos employés qui feront maintenant la livraison. Elle sera gratuite et nous permettra d'offrir un maximum d'heures à nos employés. Ce ne sont pas des vacances, c'est dur sur le mental. Les gens ont le goût de travailler , poursuit son fils et associé, Pierre-Jean.

Audacieuse ouverture

Alors que la grande majorité des restaurateurs s'inquiétaient pour leur avenir il y a quelques semaines, Cédric Bournival et Tommy Boisvert préparaient leur ouverture.

Les deux hommes d'affaires ont pris le pari audacieux de relancer la Cage aux sports, fermée par ses anciens propriétaires quelques mois plus tôt.

Nous avons ouvert nos portes au début du mois de décembre. Nous n'avons pas eu de subvention ni d'aide du gouvernement; puis on a ouvert dans un contexte critique. Heureusement, la réponse des gens est excellente. La semaine du 20 décembre a été extrêmement bonne, si bien qu'on a décidé aujourd'hui d'ouvrir nos portes sept jours sur sept en janvier. Il nous reste quelques détails à régler, mais ça devrait être ça , explique-t-il, encouragé également par la reprise du hockey de la Ligue nationale de hockey. Chaque soir de matchs amène généralement de bonnes ventes.

La maison de débauche... à l'épicerie

À la maison de débauche, les ventes de plats pour emporter ont aussi été excellentes. Les cuisiniers ont beaucoup de travail. Certains de leurs produits sont maintenant disponibles dans quelques épiceries de la région.