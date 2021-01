LHJMQ : Alex Drover, Xavier Cormier et Tyson Hinds rejoignent l’Océanic

L’Océanic de Rimouski vient de conclure une importante transaction en envoyant Justin Bergeron, Zachary Massicotte et Logan Costenaro chez les Cataractes de Shawinigan. En échange, l’Océanic va accueillir l’attaquant de 18 ans Xavier Cormier et le défenseur Tyson Hinds.

Au terme de cette transaction, la formation de Rimouski obtient aussi des choix de troisième ronde en 2021, et de première ronde en 2023.

L’attaquant de 18 ans Alex Drover, des Sea-Dogs de Saint John, va aussi venir prêter main-forte à l’Océanic. L’organisation l’a obtenu en échange d’un choix de deuxième et de dixième ronde lors du repêchage de 2022 ainsi que d’un choix de quatrième ronde en 2023.

Alex Drover a fait ses débuts chez les Eagles du Cap-Breton, après avoir été le 10e choix de quatrième ronde du repêchage de 2018 de la LHJMQ. Photo : courtoisie / LHJMQ

Le directeur général et entraîneur de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, est conscient qu’il perd de bons joueurs en défensive. Il compte laisser plus de place aux jeunes défenseurs de l’équipe et va peut-être acquérir de nouveaux talents.

On peut s’attendre à une acquisition ou deux en défensive, on a les pièces pour le faire et on va essayer de le faire intelligemment, indique Serge Beausoleil. Tyson Hinds s’inscrit là-dedans. Ça va nous prendre un peu plus de poil au menton au sein de notre unité défensive et on travaille activement là-dessus .

On vient de se positionner d’une façon extrêmement avantageuse Serge Beausoleil

Une transaction déchirante pour l’Océanic

Par cette transaction, Zacharie Massicotte effectue donc un retour chez lui après trois saisons auprès de l’Océanic, puisque le défenseur est lui-même originaire de Shawinigan.

C’est une transaction majeure. On laisse partir un gars qu’on avait en haute haute estime en Zachary Massicotte, un gars qu’on a élevé. Je vous dirais qu’il avait le cœur gros, mais en même temps, il s'en va jouer chez lui , a expliqué Serge Beausoleil, qui ne cache pas sa déception de laisser partir le jeune Massicotte.

Serge Beausoleil tenait à remercier les joueurs échangés aujourd'hui pour leur contribution à l'équipe (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le défenseur Justin Bergeron, 20 ans, avait été acquis durant la période des fêtes l'an dernier pour aider l'équipe en séries éliminatoires. C’était lors de la troisième et dernière saison de Alexis Lafrenière à Rimouski.

avec les informations de René Levesque