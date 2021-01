Quelles sont les priorités d'Émilise Lessard-Therrien pour 2021 en Abitibi-Témiscamingue?

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue mentionne par exemple le projet de loi du Centre d’acquisition gouvernemental, qui pourrait empêcher plusieurs entrepreneurs locaux d’obtenir des contrats avec des organismes gouvernementaux.

Avec le contexte de la pandémie, de la relance, toute l’importance de l’achat local, il y a là encore besoin de marteler à nouveau que cette loi-là, ou la façon dont elle va être appliquée, n’a pas de sens pour une région comme la nôtre, pour nos commerçants, pour qui l'institutionnel est extrêmement important dans leurs ventes. Il y a vraiment quelque chose qu’on doit travailler à ce niveau-là , affirme-t-elle.

La pénurie de travailleurs dans le réseau de la santé est aussi l'une des priorités d'Émilise Lessard-Therrien. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Pour la députée, les enjeux de pénurie de main-d’oeuvre, de relance, de logements abordables et de place en garderie sont tous interreliés. De plus, elle souligne que la région fait face à des difficultés malgré le fait que l’industrie minière se porte bien.

Il y a quand même l’envers de la médaille. C’est très difficile de se loger en Abitibi-Témiscamingue, les loyers coûtent très cher ; on a une pénurie de places en garderie, on a des services publics qui ne vont pas super bien, que ce soit dans le réseau de la santé, mais on peut aussi parler du déficit de main-d’œuvre au ministère des Transports , dit-elle.

Plus de ressources locales

Émilise Lessard-Therrien souhaite aussi que la question de la relance économique soit discutée en région, par des gens qui comprennent les réalités propres à l’Abitibi-Témiscamingue. Elle se dit nostalgique de la conférence régionale des élus, qui n’existe plus depuis quelques années.

Je suis convaincue qu’il faut redonner des leviers de développements aux régions du Québec parce que la relance en Abitibi-Témiscamingue ne sera peut-être pas la même qu’au Saguenay Lac-Saint-Jean, qu’en Gaspésie, que dans la région de Québec ou Montréal , lance-t-elle.

Selon elle, la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue ne peut pas complètement remplacer l’ancienne instance qu’était la conférence régionale des élus.

Ils n’ont pas, je pense, les ressources nécessaires pour adresser des problématiques aussi vastes , estime Émilie Lessard-Therrien.

L’enjeu du manque de travailleurs dans le réseau de la santé fait aussi partie des dossiers qu’elle compte mentionner à l’Assemblée nationale.