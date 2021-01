Tanya Roberts, actrice dans Drôles de dames, s'est éteinte

Le décès de l'actrice, âgée de 65 ans, avait été annoncé à tort lundi, alors qu'elle était encore hospitalisée dans un état critique.

Le compagnon de l'artiste avait malencontreusement annoncé son décès dimanche soir, à la suite d'une incompréhension avec l'hôpital Cedars-Sinai, où Tanya Roberts avait été admise, selon l'agente de cette dernière, Mike Pingel. De nombreux médias avaient diffusé l'information, avant de la rectifier.

Tanya Roberts est célèbre pour avoir campé le rôle de la géologue Stacey Sutton dans Dangereusement vôtre, le dernier James Bond mettant en vedette Roger Moore, en 1985.

Née Victoria Leigh Blum à New York en 1955, l'actrice a débuté sa carrière dans le mannequinat, avant d'endosser le rôle de la détective Julie Rogers, pour la dernière saison de la série télévisée Drôles de dames.

C'était mon premier vrai boulot, ça a lancé ma carrière , avait-t-elle confié.

Ces dernières années, Tanya Roberts était surtout connue pour son rôle dans la série That '70s Show aux côtés de Mila Kunis et d'Ashton Kutcher. That '70s Show a été diffusée sur Netflix durant plusieurs années, donnant à la série créée dans les années 1990 un nouvel élan de popularité.