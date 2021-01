Le confinement pourrait être prolongé dans le Nord, estiment des médecins hygiénistes

Des médecins hygiénistes de Sudbury et de Sault-Sainte-Marie croient que la récente hausse des cas de COVID-19 dans le Nord-Est de l’Ontario, en partie attribuée aux rassemblements des fêtes, pourrait entraîner la prolongation du confinement.

La province doit annoncer d'ici la fin de la semaine si le confinement est levé le 9 janvier pour les 7 circonscriptions sanitaires du Nord, comme prévu au départ.

La médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts, Penny Sutcliffe, souligne qu’il s’agit de trouver le juste équilibre entre la sécurité des personnes et l’ouverture des entreprises et des écoles.

Je suis tout à fait favorable à un équilibre prudent entre ces facteurs. Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts

Mardi après-midi, la région de Sudbury compte 24 cas actifs.

Il y a eu 27 nouveaux cas dans les 7 derniers jours, dont 6 qui ont été déclarés mardi.

Parmi ces cas, deux sont sur l’île Manitoulin.

Sur la base de ces chiffres, la Dre Sutcliffe affirme que la région serait placée au palier jaune si le confinement se termine samedi comme prévu.

Les districts de Sudbury et de Manitoulin étaient retournés au niveau vert pour quelques jours, juste avant le début du confinement.

Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts Photo : Radio-Canada

Si nous n’avions pas eu le confinement de la province, je pense que le nombre de cas aurait été beaucoup plus élevé , ajoute la Dre Sutcliffe.

Plus à l’ouest, la région de Sault-Sainte-Marie a connu lundi sa plus grande hausse quotidienne de nouveaux cas (11).

La Dre Jennifer Joo, médecin hygiéniste adjointe de Santé publique Algoma, souligne qu’il faudra surveiller la tendance des prochains jours.

Un tiers du bilan total des cas à Algoma en 6 jours

Selon elle, la région pourrait se trouver au palier orange en raison des cas signalés dans les derniers jours. Nous avons signalé 27 cas depuis le 31 décembre avec 150 contacts.

Il s’agit presque du tiers du total des cas enregistrés dans cette région depuis le début de la pandémie.

Deux cas ont été annoncés mardi soir, après l'entrevue accordée par la Dre Loo à CBC News.

La circonscription sanitaire d'Algoma reste pour le moment la région du Nord de la province comptant le moins de cas par 100 000 habitants depuis le début de la pandémie.

La Dre Loo rappelle que les symptômes peuvent prendre au moins 48 heures pour se manifester après qu’une personne ait été infectée par la COVID-19.

Elle soupçonne qu’un grand nombre de nouveaux cas sont dus à des rassemblements pendant la période des fêtes.

Malgré les recommandations et les règles en vigueur pendant la fermeture de la province, il y a eu des gens qui ont choisi de voyager ou de recevoir des visiteurs d’autres régions , déplore la Dre Loo.

Les gens ont tendance à ne pas réaliser l’impact que leurs choix peuvent avoir en quelques jours seulement. Dre Jennifer Loo, médecin hygiéniste adjointe de Santé publique Algoma

Tendance à la hausse depuis le début de l'année

Les bureaux de santé publique du Nord de l'Ontario ont signalé un total de 28 cas de COVID-19 mardi, incluant ceux annoncés par Santé publique Sudbury et districts et Santé publique Algoma.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a recensé 9 nouveaux cas mardi, ainsi que 12 guérisons.

La région compte 60 cas actifs, dont 4 qui se traduisent par une hospitalisation.

De son côté, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a confirmé 8 cas de plus, dont 6 dans le district de Parry Sound.

Après deux jours sans nouveaux cas, les Services de santé du Timiskaming en ont ajouté à leur bilan mardi en début de soirée, pour un total de 65 cas depuis un mois.

Il n'y en avait eu que 18 cas avant le 5 décembre dans ce district.

Il n’y a pas eu de nouveaux cas déclarés mardi par le Bureau de santé Porcupine et le Bureau de santé du Nord-Ouest.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a 186 cas actifs dans le Nord de l’Ontario.

Vous pouvez consulter une version plus grande de ce tableau en cliquant ici.  (Nouvelle fenêtre)

Les bureaux de santé de toute la province préparent par ailleurs leurs plans de vaccination respectifs en vue de l'administration du vaccin au grand public.

Notre objectif est maintenant de nous assurer que nous sommes prêts de sorte que dès que nous recevons les vaccins, le délai d’exécution soit très court , déclare la Dre Penny Sutcliffe.

Même son de cloche pour la Dre Jennifer Loo.