Le premier ministre du N.-B. se rapproche d’un organisme ouvertement anti-bilinguisme

Le rapprochement entre le gouvernement conservateur de Blaine Higgs et un organisme ouvertement anti-bilinguisme officiel sème la controverse au Nouveau-Brunswick.

En prévision de la révision de la Loi sur les langues officielles, le bureau du premier ministre a consulté la Société de L’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), mais aussi la Anglophone Rights Association of New Brunswick.

En 2019, le groupe écrivait que la communauté anglophone est en péril au Nouveau-Brunswick, où elle forme pourtant les deux tiers de la population.

« Estimez-vous que la mise en œuvre du bilinguisme est allée trop loin ?Joignez l'Association des droits des anglophones aujourd'hui pour vous assurer que votre voix est entendue! », peut-on lire sur une publicité.

Le chercheur postdoctoral au Center of hate, bias and extremism de l'Université Ontario Tech, Gilbert McLaughlin explique que ces types de groupes se perçoivent un peu comme victimes du système actuel , en allant chercher des informations parfois vraies, mais morcelées afin de démontrer qu’ils sont un groupe désavantagé dans la société.

Là, ce qui change la donne, c’est qu’on a un premier ministre qui est réceptif à ce type de discours et ça va être pas mal lui qui va décider la place que le groupe va avoir dans ces discussions-là , ajoute le chercheur.

Héritiers de la Anglo Society

La Anglophone Rights Association of New Brunswick a été créée en 2015.

En 2019, des publicités anti-bilinguisme du groupe ont été placardées sur des autobus à Moncton, avant d’être retirées par Codiac Transpo.

L'organisme est né dans la foulée de la Anglo Society, dont elle conserve les communiqués de presse sur son site internet.

L’Anglo society s’est fait connaître par ses manifestations anti-acadiennes. Ses membres n’hésitaient pas à bafouer le drapeau acadien, en le piétinant ou en le jetant carrément à la poubelle.

La SANB dénonce la rencontre

Dans une publication sur Twitter lundi, le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , Alexandre Cédric Doucet, a qualifié d’aberrant la rencontre entre le premier ministre Blaine Higgs avec la Anglophone Rights Association of New Brunswick.

La Anglophone Rights Association est un carrefour qui argumente seulement avec la désinformation, et c’est aussi une association qui n’a aucune crédibilité , affirme Alexandre Cédric Doucet. Elle n’a eu aucune assemblée générale annuelle depuis plusieurs années, donc elle ne représente vraiment aucune personne.

Le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque, a indiqué mardi qu’à sa connaissance, cet organisme n’est pas reconnu au même titre que la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick .

Du côté du Parti vert, on estime que le premier ministre de la province aurait plutôt dû consulter les autres partis politiques en prévision de la révision de la loi sur les langues officielles.

La SANB a lancé un sondage auprès de ses membres afin de savoir s’ils sont en accord avec le fait que Blaine Higgs ait rencontré le Anglophone Rights Association.

La Anglophone Rights Association of New Brunswick a refusé d’accorder une entrevue à Radio-Canada et le bureau du premier ministre de la province n’avait pas encore répondu à une demande d’entrevue.

