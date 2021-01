Québec aurait décidé de décaler la réouverture des écoles

François Legault devrait annoncer mercredi à 17 h, lors d'une conférence de presse fort attendue, que le retour en classe sera repoussé au primaire et au secondaire.

Le premier ministre du Québec s'est entretenu avec les partis d'opposition, mardi. Selon nos informations, il leur a fait savoir que les écoles ne rouvriront pas comme prévu lundi prochain.

Ainsi, le retour en classe au primaire serait reporté d'une semaine, du 11 au 18 janvier, tandis que les élèves du niveau secondaire devraient attendre une semaine de plus avant de renouer avec leurs camarades, le 25 janvier.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, prévoit tenir jeudi un point de presse pour donner plus de détails sur ce qui attend le milieu scolaire dans les prochaines semaines. Toujours selon nos informations, il devrait en profiter pour aborder l'encadrement des élèves en difficulté et l'aération des salles de cours.

L'inquiétude monte

L'Association des pédiatres du Québec estime pour sa part que repousser la réouverture des écoles est une mauvaise idée, et ce, même si le nombre de personnes infectées par la COVID-19 ne cesse d'augmenter.

Dans une lettre transmise lundi au gouvernement et à la santé publique, ses représentants plaident plutôt pour un retour en classe comme prévu, le 11 janvier, et un déconfinement des activités sportives pour les jeunes.

La lutte contre la COVID-19 ne doit pas se faire au détriment de toute une génération de jeunes qui ont droit au maintien d’une éducation de qualité en présentiel et, en cas de besoin, à l’aide et aux services appropriés et adaptés au contexte, ainsi qu’aux activités parascolaires essentielles à l’expérience pédagogique , écrivent-ils.

Les syndicats, les comités de parents et les directions d'établissements ont également fait part de leurs craintes par rapport au reconfinement des écoles, mardi.

Évidemment, il faut la combattre, la deuxième vague , a toutefois reconnu le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette. Mais là, on a besoin de savoir où s'enligne le gouvernement, parce qu'on est à quelques jours de ce reconfinement-là.

Que faire?

Le gouvernement Legault cherche actuellement des solutions pour diminuer la propagation de COVID-19 et la pression qu'elle met sur les ressources des établissements de santé. Or, en date du 5 janvier, les milieux scolaires étaient responsables d'environ 20 % des éclosions au Québec.

Cela dit, le report de la réouverture des écoles n'est pas le seul moyen envisagé par Québec pour faire reculer la pandémie, qui a repris de la vigueur depuis l'automne dernier.

Québec pourrait par exemple annoncer mercredi que la vente de biens non essentiels continuera d'être interdite pour trois ou quatre semaines de plus et que les activités extérieures permises pendant les Fêtes seront dorénavant limitées aux bulles familiales. Un couvre-feu serait également envisagé.

Avec les informations de Martine Biron, Sébastien Bovet et Véronique Prince