Moins de dépistage sur la Côte-Nord, le CISSS craint un portrait faussé de la situation

Le médecin spécialiste en santé publique du CISSS de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun, note une baisse considérable du nombre de tests de dépistage dans les derniers jours, de l’ordre de 38 % par rapport aux trois dernières semaines. Lors d'un point de presse mardi, le Dr Fachehoun a dit craindre qu'il y ait un écart entre le nombre de cas actifs et les tests et donc que le portrait de la situation soit faussé.

Il mentionne que le tiers des cas enregistrés depuis le début de la pandémie, soit 102 cas, ont été comptabilisés depuis décembre.

Dans les deux et trois derniers jours, on n’a pas eu de cas, mais c’est associé à une baisse de dépistage , affirme-t-il. On ne peut pas attester que c’est un portrait réel de la situation sur la Côte-Nord.

Le médecin spécialiste ne s’oppose pas à un confinement total puisque la situation demeure fragile dans la région en raison des cinq hospitalisations dans les derniers jours sur la Côte-Nord.

On a des inquiétudes. Il y a eu une grande augmentation du nombre de cas en décembre. On va donc évaluer les options [concernant le confinement] en discutant avec le niveau provincial. Dr Richard Fachehoun

Le Dr Fachehoun présume que la baisse du nombre de tests de dépistage est liée à la période des Fêtes. Il tient à rappeler aux citoyens l’importance de passer un test lorsqu’on ressent des symptômes qui s’apparentent à une grippe.

478 doses du vaccin administrées

Le médecin spécialiste en santé publique affirme que d’ici les deux prochaines semaines, l’ensemble des résidents des 11 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du territoire de la Côte-Nord auront été vaccinés contre la COVID-19.

La vaccination, c’est vrai, c’est la lumière au bout du tunnel , mentionne-t-il. Comme vous le savez, la vaccination vise à prévenir les maladies graves et les décès en lien avec le virus ainsi qu’à maintenir le fonctionnement du système de santé.

Le Dr Fachehoun explique que les deux premiers vaccins approuvés par Santé Canada sont composés d’une molécule qui induit le corps à la production d’une protéine spécifique de la membrane du virus. Ainsi, le système immunitaire produira des anticorps en réaction à l’injection de la molécule. Le vaccin permet alors au système immunitaire de reconnaître le virus si celui-ci s’introduit dans le corps humain. Il rappelle que les deux vaccins sont efficaces et sécuritaires afin de se protéger contre la COVID-19.

Le vaccin qui est administré ne donne pas la maladie. Dr Richard Fachehoun

Le spécialiste a également annoncé en point de presse que le vaccin de la compagnie Moderna, qui n'a pas à être conservé à de très basses températures, était arrivé sur la Côte-Nord.

La santé publique met en branle un plan pour acheminer les doses aux communautés éloignées. Il rappelle que tous les autres groupes prioritaires seront vaccinés en fonction de la livraison des doses du vaccin.