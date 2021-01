Les bénévoles deux fois plus nombreux à Moisson Estrie

La COVID-19 a agi comme catalyseur pour plusieurs personnes, qui se sont retrouvées avec du temps libre à combler. Je suis enseignante, donc quand on est tombé à l’école en ligne, j’ai donné du temps ici dès le début de l’arrêt de la scolarité, explique l'une d'elles.

D'autres, ayant dû renoncer à leur voyage annuel à l'étranger, ont décidé de profiter de cet hiver au Québec pour s'impliquer davantage dans leur communauté. Ces bénévoles s’occupent notamment de trier les aliments reçus, de les entreposer, de les cuisiner et de les livrer.

La directrice générale de Moisson Estrie Geneviève Côté se réjouit de l'appui de tous ces citoyens.

La beauté, c’est tout le positivisme et la bonne humeur des gens, qui viennent nous donner un gros coup de main au quotidien. Ce serait impossible de fonctionner sans l’aide de tous ces gens-là , souligne-t-elle.

Pour nous, ça fait vraiment une différence, mais aussi, ça nous donne un souffle pour pouvoir continuer, car on sait que ce n’est vraiment pas fini et on appréhende beaucoup les prochains mois à venir

Geneviève Côté, directrice générale de Moisson Estrie