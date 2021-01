Les écoles primaires se préparent à l'enseignement virtuel

Dans une conférence de presse prévue mercredi à 17 h, le gouvernement du Québec pourrait annoncer qu'il décale le retour en classe des élèves du primaire au-delà du 11 janvier; le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, donnerait plus de détails jeudi. En l'absence de directives précises pour l'instant, les écoles tentent de s’adapter le mieux possible à instaurer l’enseignement à distance pour les jeunes.

Plusieurs questions restent sans réponse pour bien des enseignants, qui profitent des prochains jours pour familiariser les élèves avec l’équipement informatique.

Par exemple, à l'école primaire de l'Estran à Rimouski, des rencontres virtuelles d’environ une heure auront lieu avec les élèves. Pour une des enseignantes de l’école, Sophie Beaulieu, les rencontres de cette semaine seront aussi ludiques qu’informatives.

C’est sûr que je suis au premier cycle et je veux que mes élèves aiment ça, indique-t-elle. Je veux qu’on s’habitue à travailler avec l’ordinateur, mais c’est plus sous forme ludique. C’est sûr qu’on va faire la petite causerie du temps des fêtes, savoir ce qu’ils ont fait et tout .

Selon Mme Beaulieu, l’éventualité de l’enseignement primaire à distance peut être une source de stress pour les parents qui doivent déjà jongler avec les obligations familiales et le télétravail pour certains d'entre eux.

L’accompagnement auprès des élèves en difficulté peut aussi représenter un défi supplémentaire pour eux.

Il y a des parents qui m’ont écrit pour me dire que ce n’était pas facile, qu’ils travaillent, et qu’ils ne savent pas quand ils pourraient le faire, explique Mme Beaulieu. Un enfant qui réussit quand même bien, ça se fait bien de refaire le petit exercice le soir et retravailler ça avec lui. Mais avec un enfant en difficulté, les parents ne sont pas nécessairement outillés comme nous on l’est pour les aider .

Accès inégal aux technologies

Instaurer l’enseignement à distance dans l’Est-du-Québec peut représenter un défi plus important que dans les grands centres, puisqu'Internet à haute vitesse n’est pas offert partout sur le territoire.

Il n'est pas garanti que tous les foyers aient assez de matériel informatique pour l'enseignement à distance (archives). Photo : Associated Press / Seth Wenig

Dans l’éventualité de la prolongation de l'enseignement à distance, il incomberait aux centres de services scolaires de trouver des solutions pour permettre à tous les élèves d'assister à leurs cours virtuels.

Des indications plus claires

Le syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec demande des consignes plus claires au gouvernement, et ce, plus rapidement.

La présidente du syndicat, Anne Bernier, déplore que bien souvent les consignes sanitaires qui touchent l’enseignement soient connues en même temps que le reste de la population québécoise. Elle demande au gouvernement de clarifier sa position.

Il y a urgence de prendre une décision pour la poursuite, parce que le 11 janvier arrive très vite, la fin de l’étape et le nouveau bulletin aussi. Il y a urgence de dire qu’elle sera la suite , explique-t-elle.

Je vous dirais que présentement, ce qui angoisse le personnel d’enseignement, c’est que ça prend énormément d’organisation pour planifier et organiser le retour des élèves ou l’enseignement à distance, ajoute Mme Bernier. Le gouvernement doit prendre des décisions rapidement .

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge (archives). Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a indiqué qu'il expliquerait jeudi les mesures spécifiques aux écoles et l’encadrement des élèves en difficulté. Il devrait aussi en profiter pour annoncer les résultats des tests de qualité de l’air réalisés dans les écoles en décembre.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse