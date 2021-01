La cérémonie des prix Grammy 2021 est reportée en raison de la COVID-19

La 63e soirée des prix Grammy, qui devait avoir lieu le 31 janvier, est reportée à une date indéterminée, selon des informations obtenues par les magazines américains Variety et Rolling Stone.

Cette décision aurait été prise entre autres en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis et précisément en Californie, dans le comté de Los Angeles, où le taux de transmission est si élevé que plus d’un test sur cinq s’avère positif.

Incertitudes

La cérémonie pourrait être déplacée en mars, mais les sources du Rolling Stone affirment que rien de tel n’est confirmé pour le moment.

Les Grammys avaient déjà prévu un gala plus restreint pour 2021, ayant complètement renoncé à la présence d’un public et n'autorisant que les personnalités présentant des prix et interprétant des numéros. Les artistes en lice n'étaient toutefois pas autorisés à assister en personne à la cérémonie.

On ne sait pas si Trevor Noah sera encore l'hôte du gala.