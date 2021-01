Reconfinement total probable : l’Outaouais sur le qui-vive

Le point de presse que donnera le premier ministre François Legault mercredi, à 17 heures, est attendu avec appréhension dans la région. La province annoncerait un confinement strict qui pourrait ressembler à celui vécu au printemps. Un couvre-feu serait également envisagé.

L’application de ces mesures pourrait commencer samedi et durer de trois à quatre semaines.

Dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, les mesures de santé publique déjà rehaussées ont été plus difficiles à faire respecter pendant les Fêtes, observe la préfète Chantal Lamarche. Encore une fois, ceux qui ont écouté seront pénalisés. Je trouve ça effrayant , dit-elle.

Dans les premiers mois de la pandémie, les contrôles routiers avaient « extrêmement [bien] marché ». La préfète n'exclut pas l’option d’en mettre en place de nouveau. S’il faut aller là, on va y aller , anticipe Chantal Lamarche.

Une vraie claque économique

Économiquement, on va manger une vraie claque , continue la préfète.

Au sein de la communauté d’affaires, l’instabilité avec laquelle les entrepreneurs doivent composer génère énormément d’inconfort , renchérit le président par intérim de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), Stéphane Bisson.

L’organisation fait une demande aux différents gouvernements : celle d’aider les entrepreneurs pour qu’ils puissent continuer d’opérer en confinement. Par exemple, en ce qui a trait aux pouvoirs de la Ville, « on est à la veille de recevoir notre facture de taxes municipales. [...] Est-ce qu’il y a une flexibilité qui peut être offerte? », demande le président par intérim.

On sait qu’il faut regarder les éléments dans leur ensemble. Il faut que tout le monde mette l’épaule à la roue pour permettre de garder l’économie active. Stéphane Bisson, président par intérim de la CCG

L’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) abonde dans le même sens. Le regroupement d’environ 5 600 membres demande au gouvernement provincial un plan de réouverture concret ainsi qu’une aide financière qui ne soit pas sous forme de prêts.

Pour les restaurants, les commandes à emporter génèrent au maximum 30 % des revenus habituels d’un restaurant. Pour survivre, c’est très peu. À moyen terme, ce n’est pas ça qui va permettre aux restaurants de rester ouverts, malheureusement , déplore la porte-parole de l’ARQ, Dominique Tremblay.

Un flou pour la construction

Une mise sur pause de la construction résidentielle serait une grave erreur , regrette le directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec ( APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec ) pour l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue, Nicolas Brisson. À Gatineau, près de 2800 unités sont en chantier tandis que le taux d’inoccupation frise les 1,5 %, d'après les chiffres les plus récents.

« C’est le pire taux d’inoccupation au Québec, ex aequo avec la région de Montréal. [...] Si le gouvernement arrête la construction pendant quelques semaines, il y a des ménages qui vont se retrouver à la rue ou qui devront se trouver un logement », entrevoit-il.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Josée Guérin