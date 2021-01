Le Salon du livre de Hearst ne sera pas présenté cette année

L'événement est tenu en mai, en alternance avec le Salon du livre de Sudbury.

Lors du plus récent salon à Hearst, en 2019, les organisateurs du salon se penchaient déjà sur une nouvelle formule possible pour l’événement, car il est devenu difficile d’attirer les distributeurs et les éditeurs à Hearst.

Avec la pandémie, le comité organisateur a décidé de prendre du recul pour se pencher sur la question. Il a été décidé de ne pas présenter un salon virtuel, comme ce fut le cas à Sudbury l'an dernier.

Le Salon du livre de Hearst est offert presque à 100% par des bénévoles. Faire un salon virtuel aurait demandé encore beaucoup de ressources. On n'exclut pas la possibilité de l'offrir un jour, mais pour 2021, c'est clair que le comité a décidé de faire relâche , souligne la coordonnatrice du salon, Lina Payeur.

Malgré tout, le comité organisateur aimerait présenter des activités ponctuelles à compter du mois de mai, et ce, pour la prochaine année.