Des détenus déclenchent une émeute au centre correctionnel de Prince Albert

Fenêtres brisées, dommages causés par de la fumée et de l’eau : des passants à l’extérieur pouvaient même entendre des cris et voir un nuage de fumée s’élever du toit du bâtiment.

Shelley Laliberte, dont le fils de 25 ans est incarcéré au centre correctionnel, a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo où l’on peut voir de nombreuses voitures de police circuler sur la route menant à l’établissement.

Les fenêtres étaient fracassées, les détenus lançaient des objets à l’extérieur , témoigne-t-elle. Ils avaient un drap ou un matelas sur lequel ils avaient écrit qu’ils sont traités comme des animaux.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Le Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU), représentant les travailleurs du centre correctionnel, confirme que des détenus d’une unité réservée aux membres de gangs de rue ont créé une émeute lundi après-midi.

Tout a commencé par six ou sept prisonniers qui cassaient les fenêtres , rapporte Verne Larson, membre du SGEUSyndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan . Ils ont brisé toutes les vitres, puis ils sont parvenus à ouvrir d’autres cellules et à libérer davantage de détenus. Ils ont allumé un feu. Il y a des dommages à cause de l’eau.

Climat de tensions ambiantes

Verne Larson se dit surpris que personne n’ait été sérieusement blessé. Seuls deux employés ont subi des blessures mineures.

Les gardiens de sécurité ont réussi à reprendre le contrôle de la situation et à mettre fin à l’émeute vers 19 h.

Le syndiqué admet que la situation pandémique ajoute de la pression sur les prisonniers et les rend plus nerveux, mais il ne croit pas pour autant que les événements de lundi peuvent être attribués à la COVID-19.

Je crois qu’il s’agit simplement de tension entre différents gangs rivaux , dit-il.

En 2019 et 2020, à la suite d’altercations entre divers clans ennemis, quelques détenus avaient dû être transportés à l’hôpital.

Avec les informations de Dan Zakreski