Rachat de TMAC Ressources au Nunavut après le rejet d’une minière chinoise

L’offre de 286,6 millions de dollars d’Agnico consiste à reprendre la proposition de Shandong déjà approuvée par les actionnaires de TMAC, selon un communiqué de cette dernière.

Le montant représente un achat des parts au montant de 2,20 $ alors que Shandong offrait plutôt 1,75 $ l’action. Les deux parties souhaitent conclure la transaction d'ici le 8 février.

TMAC Ressources exploite une mine d’or à Hope Bay près de Cambridge Bay au Nunavut. La mine Doris nécessite des investissements importants en infrastructures notamment une nouvelle usine au coût de 680 millions de dollars.

Le PDG d’Agnico Eagle Mines, Sean Boyd, a affirmé se réjouir du potentiel minier du site, soit plus de 10 millions d’onces d'or.

Nous sommes impatients de faire avancer l'exploration et développer des initiatives d’expansion pour atteindre le plein potentiel de la mine et sa grande enveloppe foncière inexplorée , a affirmé le PDG d'Agnico dans un communiqué.

Avec des informations de Reuters

Agnico Eagle exploite la mine d’or Meadowbank au nord de Baker Lake, au Nunavut, depuis 2010. Photo : Reuters / Chris Wattie

Le directeur général de TMAC Ressources, Jason Neal, est pour sa part ravi de l’arrivée d’Agnico. Il s'agit, dit-il, d'un des plus gros producteurs d’or au monde, un champion canadien avec des exploitations au Nunavut depuis plus d’une décennie et un excellent bilan auprès des communautés, des employés et de l’environnement.

Shandong Gold avait déjà acquis moins d’un dixième des parts de TMAC Ressources l’an dernier pour un total de 15 millions de dollars. Le rachat par Agnico Eagle Mines permettra, selon ses dirigeants, de compenser les efforts investis dans le projet déchu.