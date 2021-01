Plusieurs villes reportent les inscriptions aux activités sportives

L’ouverture de certains plateaux sportifs intérieurs est elle aussi remise à une date indéterminée. C’est notamment le cas dans les villes de Rouyn-Noranda, La Sarre et Malartic.

La responsable des communications et des relations avec le milieu à la ville de La Sarre, Jacinthe Bélanger, rappelle que la période d’inscription pour ces activités devait commencer le 5 janvier. Avec l’incertitude entourant les annonces gouvernementales à venir, elle indique que la ville a préféré ne pas prendre de chance en reportant le début des inscriptions à une date indéterminée.

En fait, comme à peu près toutes les villes en province et en région, on attend nous aussi la conférence de presse des autorités [demain] et des possibles nouvelles directives concernant les prochaines étapes en lien avec la propagation du virus. C’est vraiment par mesure de prudence, pour éviter de commencer les inscriptions et d’avoir à les annuler, dépendamment de ce que les autorités vont annoncer, on a joué de prudence , insiste Mme Bélanger.

Le début de la saison de soccer est perturbée par la COVID-19. Photo : iStock

Les villes d’Amos et de Val-d’Or attendront pour leur part les nouvelles directives gouvernementales afin d’apporter des ajustements aux mesures déjà en place.

Du côté du club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda, le président du conseil d’administration, Sylvain Dallaire, indique ne pas être surpris outre mesure par cette annonce.

Ce n’est pas une surprise. On en avait discuté un peu avant la période des Fêtes lorsque la pause est arrivée à la mi-décembre. On s’était dit en conseil d’administration qu’on serait très surpris si les activités reprenaient régulièrement le 11 janvier comme prévu , affirme M. Dallaire.

Comme cela avait été fait le printemps dernier, des crédits et remboursements pourront être appliqués en fonction du nombre de semaines durant lesquelles il aura été possible de jouer.

Peu importe ce qu’annoncera le gouvernement pour la suite des choses, Sylvain Dallaire se montre reconnaissant d’avoir été en mesure de poursuivre les activités du club pendant l’automne.