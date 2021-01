Les yeux se tournent vers la Georgie, où se joue le contrôle du Sénat américain

Les bureaux de vote fermeront à 19 h, mais l'annonce du gagnant pourrait tarder en raison des délais entraînés par le dépouillement des voix postales, particulièrement si l'élection est aussi serrée que prévu.

En novembre, les résultats pour la présidentielle dans cet État, qui avait été remporté par le démocrate Joe Biden, avaient été annoncés 10 jours après le scrutin.

Les électeurs doivent d'une part choisir entre le sénateur républicain sortant David Perdue, 71 ans, et le démocrate Jon Ossoff, 33 ans. L'autre course, une élection spéciale dans laquelle s'affrontaient initialement une vingtaine de candidats, oppose la sénatrice républicaine sortante Kelly Loeffler, 50 ans, au pasteur Raphael Warnock, un démocrate de 51 ans.

La participation des électeurs de la Georgie, un État traditionnellement républicain qui a cependant voté pour Joe Biden, sera la clé. Les observateurs avancent qu'un taux de participation élevé dans la journée favorisera les républicains, plus enclins à voter en personne.

Selon les chiffres disponibles en matinée, près de 3,1 millions d'électeurs avaient voté par anticipation ou par la poste, selon The Atlanta Journal-Constitution (AJC). Il s'agit déjà d'un taux de participation record pour un deuxième tour en Georgie.

Des centaines de milliers d'autres électeurs devraient se rendre aux urnes ou voter par correspondance au cours de la journée.

D'après AJC, les responsables georgiens estiment que le trois quarts des électeurs qui se seront prévalus de leur droit de vote ont déjà voté.

En novembre, quelque 5 millions de Georgiens avaient voté, mais le taux de participation devrait être moins élevé que lors de l'élection présidentielle.

Les candidats démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff arrivent à un rassemblement électoral à Atlanta, le 15 décembre. Photo : Reuters / MIKE SEGAR

Les rares sondages favorisent légèrement les démocrates, mais les élections de 2016 et 2020 imposent la prudence. C'est d'autant plus vrai que la majeure partie des sondages sont dans la marge d'erreur, et la plupart des maisons de sondages qui ont mené ces enquêtes d'opinion ne sont pas considérées comme les plus fiables.

En privé, des conseillers de Joe Biden se montrent d'ailleurs sceptiques sur les chances des deux candidats démocrates, rapporte le site Politico.

Traditionnellement, les républicains de la Georgie sont plus nombreux que les démocrates à voter au deuxième tour, mais le contexte politique comporte des inconnues.

Certains stratèges républicains craignent que les accusations lancées par le président sortant depuis sa défaite, qui a multiplié les attaques sur l'intégrité du système électoral, particulièrement à l'égard de la Georgie, ne démobilisent une partie de la base électorale républicaine dans ces deux scrutins qui pourraient se remporter à l'arraché.

Les premiers résultats annoncés en soirée pourraient favoriser les républicains, notamment parce que les électeurs républicains sont plus susceptibles de voter en personne, mais aussi parce que les régions républicaines de l'État annoncent habituellement leurs résultats plus rapidement.

Le soir du 3 novembre, c'est le président Trump qui menait dans cet État clé, mais Joe Biden avait fini par prendre l'avance après le dépouillement des votes postaux.

Deux scrutins cruciaux

Les républicains, qui cumulent 50 sièges depuis les élections de novembre, n'ont besoin que d'un seul des deux sièges en jeu pour conserver leur majorité au Sénat.

Les démocrates, qui ont fait élire 46 sénateurs, auxquels s'ajoutent deux indépendants prodémocrates, doivent impérativement gagner les deux sièges pour obtenir le contrôle de la chambre haute.

Dans l'éventualité où les deux camps comptent autant d'élus, c'est le vice-président, en sa qualité de président du Sénat, qui briserait l'égalité lors des votes – dans ce cas-ci la démocrate Kamala Harris.

Hier, Donald Trump et Joe Biden ont chacun participé à un événement de campagne avec les candidats de leur parti, martelant tous deux l'importance de ces deux élections.

Le président sortant a appelé ses partisans à sauver l'Amérique tandis que celui qui est appelé à lui succéder a affirmé que l'État pouvait changer la trajectoire non seulement pour les quatre années à venir, mais pour la prochaine génération .

Donald Trump a cependant insisté fortement sur la présidentielle de novembre, répétant à plusieurs reprises qu'il l'avait remportée, même si c'est son rival démocrate qui est dans les faits sorti victorieux du duel.

La Georgie, un des États clés pour la présidentielle de novembre, s'est retrouvée au centre des allégations de fraudes massives brandies sans preuve par le président Trump. Le gouverneur Brian Kemp, pourtant un allié du président, ainsi que le secrétaire d'État de la Georgie, Brad Raffensperger, lui aussi républicain, ont été la cible constante de ses attaques après avoir refusé de le déclarer gagnant.

Des règles spécifiques à la Georgie

Les candidats républicains Kelly Loeffler (à gauche) et David Perdue étaient accompagnés d'Ivanka Trump (à droite) lors d'un rassemblement électoral organisé le 21 décembre, à Milton. Photo : Reuters / ALEXANDER DRAGO

En raison des règles électorales particulières de la Georgie, un candidat à une élection sénatoriale doit franchir le seuil de 50 % des voix pour être déclaré gagnant, faute de quoi les deux candidats qui ont fini en tête, quel que soit leur parti, doivent s'affronter pour un deuxième tour.

Aucun des candidats en lice dans les deux luttes n'a réussi, même si David Perdue a raté de peu l'objectif. Il avait remporté 49,7 % des voix, devançant Jon Ossoff qui avait récolté 47,9 % des suffrages.

Dans l'autre course, Raphael Warnock avait obtenu 32,9 % des voix, devant Kelly Loeffler et ses 25,9 % d'appuis. Cette dernière tentait de conserver le siège pour lequel elle avait été nommée de façon intérimaire après la démission du sénateur républicain élu en 2016.