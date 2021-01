Lazarus, la comédie musicale de David Bowie, à voir en ligne en fin de semaine

Trois représentations payantes seront présentées en ligne, soit vendredi et samedi à 21 h, heure de l’Est, et dimanche à 16 h, heure l’Est. Les billets sont mis en vente au prix de 21,50 $ US.  (Nouvelle fenêtre)

Avant de succomber à un cancer, David Bowie avait consacré la fin de sa vie au spectacle Lazarus, coécrit avec le dramaturge irlandais Enda Walsh.

Cette comédie musicale fait suite au film L'homme qui venait d'ailleurs (The Man Who Fell to Earth), réalisé par Nicolas Roeg en 1976. David Bowie y incarnait Thomas Newton, le personnage principal.

Ce long métrage a été adapté de L'homme tombé du ciel, un roman de science-fiction écrit par l’écrivain américain Walter Tevis en 1963.

« Lazarus », coécrit par David Bowie, lors de sa présentation à Londres à l'automne 2016. Photo : afp via getty images / JUSTIN TALLIS

Une œuvre en forme de testament

Lazarus réunit des succès de David Bowie comme Life on Mars, Heroes ou encore Changes, ainsi que trois chansons qu’il avait spécialement imaginées pour ce spectacle.

Deux jours avant sa mort, David Bowie avait lancé son ultime album, Blackstar, sur lequel figurait la chanson. Dans le vidéoclip de ce morceau, il apparaissait malade, alité dans un d'hôpital, chantant Je suis au paradis .

Proposée pour la première fois à la fin de l’année 2015 à New York, la comédie musicale Lazarus a ensuite été présentée à Londres pendant trois mois en 2016. C’est à ce moment-là que le spectacle a été capté.

Le rôle de Thomas Newton, un extraterrestre à l’apparence humaine qui noie sa solitude dans l’alcool, est tenu par l’acteur Michael C. Hall, qui a joué dans les séries Six pieds sous terre (Six Feet Under) et Dexter.

Michael C. Hall dans le spectacle « Lazarus » Photo : afp via getty images / JUSTIN TALLIS