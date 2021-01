Guignolée des médias : Mauriciens et Centricois généreux malgré les contraintes

Même si la traditionnelle collecte de dons dans les rues n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie, le bilan provisoire de La guignolée des médias en Mauricie et au Centre-du-Québec montre que la population a été généreuse malgré les contraintes imposées par la santé publique.

Selon l’organisation régionale, ce sont près de 124 000 $ qui ont été amassés en ligne entre le 24 novembre et le 31 décembre. À titre comparatif, La guignolée des médias avait permis de récolter un peu plus de 182 000 $ l’an dernier pour les plus démunis de la région.

Dans la situation actuelle, l’organisation se réjouit des premiers résultats de sa campagne.

Malgré le contexte actuel et la décision de ne pas tenir la traditionnelle collecte de rue cette année, la population a été très généreuse et le résultat témoigne de la grande mobilisation de tous les médias de la région pour la cause. Steve Renaud, coordonnateur régional de La guignolée des médias

Ce bilan provisoire exclut la vente des livres de recettes, les dons par texto et les montants amassés dans différentes entreprises, qui seront connus plus tard ce mois-ci.

La guignolée des médias a lieu une fois l’an. Les médias du Québec ont permis d’amasser en 2020 la somme record de plus de 4 millions de dollars pour aider des milliers de personnes dans le besoin partout en province.