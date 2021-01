Amazon achète 11 avions de WestJet et Delta pour assurer ses livraisons

L’entreprise a lancé sa propre flotte de fret aérien en 2016 et pour ce faire, a loué pas moins de 80 avions, mais il s'agit désormais des premiers avions dont Amazon sera propriétaire.

Dans un communiqué, la compagnie précise que les 11 appareils sont configurés pour transporter des passagers et qu’ils seront modifiés pour transporter uniquement du fret.

Les avions de WestJet rejoindront la flotte d'Amazon cette année et ceux de Delta en 2022.

Notre objectif est de continuer à offrir à nos clients nord-américains ce qu'ils attendent d'Amazon, et l'achat de nos propres avions est une étape pour atteindre cet objectif , a déclaré Sarah Rhoads, vice-présidente d'Amazon Global Air, dans un communiqué.

Le Boeing 767 a été un avion clé pour WestJet, car il était le seul gros transporteur de la compagnie. Elle a récemment mis hors service sa flotte de Boeing 767 pour passer à des 787 Dreamliners plus grands qui permettent d'assurer de nombreux vols long-courriers.

Nous sommes heureux que [nos 767] aient trouvé un foyer chez Amazon. Morgan Bell, représentant de la compagnie d’aviation WestJet

Un nouveau réseau de distribution

Amazon utilise des services de colis tels que United Parcel Service (UPS) et FedEx pour ses livraisons actuelles, mais va construire son propre réseau de livraison, car elle se considère de plus en plus comme un concurrent de ces services, et non comme une partenaire.

L’entreprise possède des dizaines de milliers de camions de livraison et fait des essais pour mettre en place sa propre flotte de drones pour livrer les colis. Cependant, ceux-ci sont destinés à la dernière étape de la livraison et Amazon doit toujours se servir d'avion pour acheminer les colis rapidement sur de vastes distances.

En juin 2020, le géant du commerce en ligne avait déjà augmenté sa flotte et loué une douzaine de 767 à Air Transport Services Group Inc.

Les conditions financières de la vente des Boeing 767 n'ont pas été divulguées.

D'après les informations de Pete Evans