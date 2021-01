Maritime Bus réduit ses services dans le nord du Nouveau-Brunswick

Le service entre Campbellton et Moncton, ainsi que celui entre Fredericton et Edmundston sont interrompus. Les liaisons entre Fredericton et Saint-Jean, et Fredericton et Moncton sont modifiées.

Les plans d’expansion dans les provinces voisines de l’Ontario et du Québec sont remis à une date ultérieure.

Les liaisons de Fredericton, Saint-Jean et Moncton vers l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse sont pour leur part maintenues.

La COVID-19, responsable de ces modifications

Maritime Bus a continué à offrir un service de transport dans les provinces Maritimes depuis le début de la pandémie, malgré avoir enregistré d’importantes pertes financières depuis mars 2020.

En septembre, l'entreprise Maritime Bus annonçait avoir déjà perdu 33 millions de dollars en 2020 à cause de la COVID-19, et avait alors dû licencier 400 de ses 515 employés.

La compagnie indique que plusieurs discussions sur la possibilité d’un programme de soutien ont eu lieu ces derniers mois avec les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

Un autobus de Maritime Bus à la gare de Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 6 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Nous avons été informés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick au début de décembre que sa politique actuelle est de ne pas fournir d’aide financière directe aux entreprises à " but lucratif " , peut-on toutefois lire dans un communiqué publié mardi.

Cette décision du gouvernement Higgs expliquerait les compressions actuelles au Nouveau-Brunswick, selon l'entreprise.

Lorsque certains acteurs et décideurs politiques seront en meilleure position et dans un meilleur état d’esprit, il va sans dire que Maritime Bus espère avec optimisme que le transport public par bus sera un élément stratégique clé dans les futures discussions sur la connectivité communautaire , a indiqué le fondateur de l’entreprise, Mike Cassidy.

Possible aide provinciale?

Interrogé à ce sujet lors d'un point de presse sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 mardi après-midi, Blaine Higgs a indiqué qu’une subvention de 160 000 $ a été accordée à Maritimes Bus au mois de mars.

Il semble que la compagnie éprouvait des ennuis financiers même avant la COVID-19 , a affirmé Blaine Higgs.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 5 janvier 2021. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a ajouté qu’il se pencherait sur la situation si les défis de l’entreprise sont liés à la COVID-19.

Des discussions avec les municipalités devraient aussi avoir lieu.