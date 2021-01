Reprise de la vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le nombre de cas de COVID-19 continue à augmenter dans la région, surtout au Centre-du-Québec. Les autorités régionales de la santé dénombrent 91 nouveaux cas depuis les dernières 24 heures : 74 au Centre-du-Québec et 17 en Mauricie.

Cinq décès supplémentaires sont survenus sur le territoire, dont un dans un CHSLD et quatre dans des ressources intermédiaires ou des résidences privées pour aînés.

Quarante-sept personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19, ce qui est cinq de moins. Parmi elles, deux se trouvent aux soins intensifs.

La MRC de Drummond nous préoccupe particulièrement , a déclaré la Dr Godi, mardi, en conférence de presse virtuelle. Elle affirme que la transmission communautaire est très importante dans ce secteur.

Il y a présentement des éclosions à l’hôpital Sainte-Croix, à Drummondville, ainsi qu’au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), à Trois-Rivières.

Le nombre de cas actifs est de 1027, une baisse de six. Les trois quarts des cas actifs se trouvent au Centre-du-Québec.

Reprise de la vaccination

La vaccination a repris mardi sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), après une pause de quelques jours entre le 31 décembre et le 4 janvier, notamment pour donner du répit aux travailleurs de la santé.

Environ 1400 personnes ont été vaccinées jusqu’à maintenant.

Les doses du vaccin de Pfizer-BioNTech que le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a reçues devraient toutes être administrées d’ici la fin de la semaine prochaine, selon la directrice de la santé publique au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Dre Marie-Josée Godi.

Arrivée du vaccin de Moderna

Les autorités régionales de la santé vont bientôt recevoir 1230 doses du vaccin de Moderna.

Avec l’arrivée de ce vaccin, la santé publique régionale a espoir de pouvoir vacciner rapidement les 2500 résidents de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée sur le territoire, indique la présidente-directrice générale adjointe au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Nathalie Boisvert.

Pour l’instant, parmi les doses du vaccin de Moderna que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux recevra, 500 seront envoyées dans la communauté de Wemotaci et 730 seront réservées aux résidents de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Ce vaccin n'exige pas d'être maintenu à des températures aussi basses que celui de Pfizer-BioNTech, ce qui rend sa manutention plus simple.