La vaccination contre la COVID-19 reprend mardi à Rouyn-Noranda

Déjà, 510 personnes ont reçu une première dose du vaccin, soit des résidents et le personnel du CHSLD Pie-XII de Rouyn-Noranda.

On avait arrêté parce qu’on avait la consigne de garder la deuxième dose pour les personnes vaccinées, explique Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique en Abitibi-Témiscamingue. Mais maintenant que Québec a pris la décision de maximiser le nombre de personnes vaccinées, on reprend l’opération. On aura plus de 100 personnes par jour à compter d’aujourd’hui, ce qui fait qu’à la fin de la semaine, on aura beaucoup plus de monde vacciné.

À l’émission Des matins en or, Dre Sobanjo ajoutait que la logistique du vaccin force les autorités à ajuster le tir pour pouvoir utiliser rapidement toutes les doses.

C’est un vaccin assez fragile qu’on ne peut pas déplacer, précise-t-elle. Il nous reste des doses et on ne peut pas les laisser dans le congélateur. On va donc ouvrir au personnel qui travaille à l’hôpital en contact direct avec la clientèle. Si on a une transmission plus importante et que le personnel tombe malade, on n’a pas de renfort. C’est important de pouvoir prévenir l’absentéisme et des éclosions dans notre centre hospitalier désigné.

La Santé publique est entrée en contact directement avec ce personnel, en plus de lancer l’appel à des résidences de personnes âgées de Rouyn-Noranda, qui pourront se déplacer à Pie-XII pour recevoir le vaccin.

La CSN se réjouit

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) accueille avec joie la reprise de la vaccination auprès de membres de son personnel. Même si la vaccination demeure volontaire, la vice-présidente régionale Annick Trottier dit sentir une bonne réponse de la part des travailleurs.

C’est une super bonne nouvelle, lance-t-elle. On sait que les travailleurs de la santé arrivaient au deuxième rang des priorités, après les patients des CHSLD. On est bien contents de voir qu’on est encore sur la mappe. Ce sont des gens qui tiennent le système à bout de bras et on va avoir des problèmes s’ils tombent au combat. La vaccination demeure un libre choix, mais on le priorise et l’encourage. Jusqu’à maintenant, nos travailleurs de Rouyn-Noranda répondent bien à l’appel du vaccin.

Annick Trottier ajoute que le vaccin de Moderna, moins compliqué à manipuler, doit arriver dès cette semaine dans la région et qu’il permettra d’étendre la campagne. Elle affirme que les secteurs d’Amos, Senneterre et Val-d’Or ont été visés pour la distribution de ces doses, à compter des deux prochaines semaines.