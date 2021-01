COVID-19 au Canada : des réalités fort différentes selon les provinces

Sur le front de la COVID-19, le Canada connaît trois réalités bien différentes. D’un côté, les Maritimes et les Territoires qui n’ont même pas connu de réelle première vague. De l’autre, les quatre provinces de l’Ouest qui sont actuellement en voie d’aplanir la courbe d'une deuxième vague considérable. Et au milieu, le Québec et l’Ontario qui sont aux prises avec une envolée de nouveaux cas. Voici un état des lieux.