La Nouvelle-Écosse dévoile sa stratégie de vaccination

La province a aussi annoncé trois nouveaux cas de la maladie mardi, pour un total de 19 cas actifs.

Tous les cas ont été dépistés dans le secteur du centre. Un cas est lié à un déplacement à l'extérieur du Canada atlantique. Les deux autres cas font l'objet d'une enquête. Lundi, la province a annoncé six nouveaux cas de la maladie.

La plus vaste campagne de vaccination de l'histoire de la province

Le premier ministre Stephen McNeil et le médecin hygiéniste en chef Robert Strang s'adresseront à la population lors d'un point de presse à 15 h.

Une rencontre technique a été tenue plus tôt avec les médias afin de détailler les étapes du plan provincial.

La vaccination en Nouvelle-Écosse a débuté le mois dernier. Elle s'accélérera en trois phases selon un ordre préétabli.

Phase 1 : De janvier à avril (140 000 doses) Travailleurs de la santé en contact direct avec les patients

Résidents des foyers de soins de longue durée, ainsi que les employés de ces foyers et aidants naturels

Personnes qui reçoivent des soins à domicile et les employés

Adultes de plus de 75 ans

Phase 2 : Débute en mai (1 million de doses) Autres travailleurs du secteur de la santé

Travailleurs essentiels (liste à déterminer)

Phase 3 : Vaccination générale (nombre de doses inconnu) Tous les Néo-Écossais

Lors de la phase 1, les premières doses seront données dans les foyers Northwood, Parkstone de Shannex et Oceanview. Les personnes de 80 ans seront aussi vaccinées avant les autres.

Un total de 53 résidents du foyer de soins Northwood à Halifax ont succombé à la COVID-19 le printemps dernier. Photo : CBC/Robert Guertin

Enfin, dans cette première phase, les travailleurs de la santé qui sont impliqués directement dans la lutte contre la COVID-19 seront vaccinés en premier.

La province a établi cinq sites pour l'entreposage du vaccin, soit Halifax, au Cap-Breton, à Colchester, à Kentville et à Yarmouth. D'autres sites seront établis au cours des prochains mois.

De plus, lors des phases 2 et 3, des cliniques seront établies dans les communautés et des cliniques mobiles sont aussi envisagées.

La Nouvelle-Écosse a aussi annoncé que les statistiques sur les doses du vaccin contre la COVID-19 administrées chaque semaine seront maintenant dévoilées quotidiennement. Du 16 décembre au 2 janvier, 2 720 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été données.

Plus de détails à venir...